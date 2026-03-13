ثروة نجم التنس فيدرر تتخطى المليار دولار

أضاف نجم التنس السويسري المخضرم، روجيه فيدرر، إنجازاً ولكن هذه المرة خارج الملاعب.

وانضم فيدرر (44 عاماً)، والذي حقق 20 لقباً في بطولات الجراند سلام، بمجموع 103 ألقاب في مسيرته الاحترافية، إلى قائمة «فوربس» لأصحاب المليارات، ما يسلط الضوء على نجاحه الهائل خارج نطاق التنس.

وظهر فيدرر في تصنيف عام 2026، بعد أن جمع ثروة تقدر بـ1.1 مليار دولار، ليصبح واحداً من الرياضيين القلائل في التاريخ، الذين وصلوا إلى فئة الملياردير بفضل مزيج من النجاح الرياضي والرعاية والمشاريع التجارية، بحسب ما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية. ولولا وكيل أعماله توني جودسيك، لم يكن من الممكن فهم ثروته، فقد رافقه في مسيرته الاحترافية ببطولات رابطة محترفي التنس، ويرافقه الآن في عالم الأعمال، وقد ابتكرا معاً بطولة كأس ليفر الناجحة.

وبفضل مضربه، جمع هذا اللاعب الموهوب المولود في بازل، والمقيم في دبي، ثروةً تُقدر بـ130.339 مليون دولار أميركي، أما الباقي فأرباحه من استخدام صورته في إعلانات شركات.