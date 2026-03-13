تقاليد وحداثة

تتألق دبي في شهر رمضان كونها مدينة تجمع بتناغم لافت بين التقاليد والحداثة. فبين أضواء ناطحات السحاب التي ترسم ملامح مدينة عصرية متجددة، وأصالة المجالس الرمضانية التي تعكس عمق الموروث الاجتماعي والثقافي، تستمر الحياة نابضة بالحركة والدفء الإنساني. وتؤكد دبي خلال رمضان قدرتها على الحفاظ على توازن فريد بين روحانية الشهر واستمرار حيوية المدينة، حيث لا يبطئ الشهر الفضيل إيقاعها، بل يضفي عليه بعداً إنسانياً أكثر دفئاً وعمقاً. وفي هذا التلاقي الفريد بين الماضي والحاضر، لا تتراجع وتيرة النشاط الاجتماعي والسياحي، بل تكتسب طابعاً مختلفاً، فالمجالس الرمضانية تجمع العائلات والأصدقاء حول قيم التواصل والتراحم، في حين تظل الفعاليات الثقافية والترفيهية والأنشطة السياحية حاضرة في مختلف أنحاء المدينة، لتمنح ليالي رمضان في دبي أجواءً مميزة تجمع بين الهدوء والاحتفاء بالحياة.