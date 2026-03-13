«أصدقاء مرضى السرطان» تنظّم إفطاراً جماعياً

استضافت جمعية أصدقاء مرضى السرطان 300 من مرضى السرطان وأفراد عائلاتهم في حفل إفطار رمضاني في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، في مبادرة إنسانية جمعت المرضى وأحباءهم بهدف تعزيز الدعم المجتمعي للمرضى، ومساندتهم في رحلة العلاج.

وجاء تنظيم حفل الإفطار، الذي أقيم برعاية مجموعة «إيفكو»، في إطار جهود الجمعية لتعزيز التواصل مع المرضى وأسرهم، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي خلال الشهر الفضيل، وذلك بحضور رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، سوسن جعفر، ومديرة الجمعية، عائشة الملا، والشيخة عائشة القاسمي، أمين سر الجمعية.