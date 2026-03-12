"خلايا شابة" في الدماغ تجعل المسن الثمانيني أكثر ذكاءً أحياناً من الشاب الثلاثيني

هل يمكن للدماغ أن يهزم الزمن؟ كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة علمية هي أن أدمغة "المسنين المتميزين إدراكيًا" تحتوي على خلايا عصبية جديدة تفوق ما لدى الشباب في الثلاثينيات، فما هي الخلطة السرية لهذه الحصانة البيولوجية؟

أظهرت أبحاث جامعة "نورثويسترن" أن المسنين الذين تجاوزوا الثمانين بذاكرة حادة يمتلكون "بيئة خلوية فريدة" في منطقة الحصين. وأكدت الدكتورة تامار غيفن أن هذه الأدمغة تحافظ على خلايا عصبية غير ناضجة بنشاط مرتفع، مما يجعل الدماغ أكثر مرونة وقابلية للتكيف مقارنة بالمصابين بالزهايمر أو حتى البالغين الأصحاء، حيث تصل نسبة الخلايا الشابة لديهم إلى 2.5 ضعف مقارنة بمرضى الخرف.

وخلف كواليس الفحوصات المخبرية، تبين أن "القشرة الحزامية" المسؤولة عن الانتباه أكثر سمكًا لدى هؤلاء "الخوارق"، كما أن الحصين لديهم يحتوي على ثلاثة أضعاف أقل من تشابكات بروتين "تاو" المدمرة. المثير للدهشة هو وجود خلايا عصبية ضخمة وصحية في القشرة الحوفية، تفوق في حجمها ومتانتها الهيكلية خلايا أشخاص في الثلاثينيات من عمرهم.

ورغم الميزة الجينية المحتملة، يشدد الخبراء مثل الدكتور ريتشارد إيزاكسون على أن نمط الحياة هو "المحرك الصلب" للوقاية. التمارين الرياضية، النوم الجيد، وتقليل التوتر، خيارات تظهر في فحوص الرنين المغناطيسي كعوامل تنمي منطقة الحصين وتقلل لويحات الأميلويد، مما يثبت أن "ولادة" خلايا عصبية جديدة ممكنة حتى في أرذل العمر.

وباستخدام تقنية "التسلسل متعدد الأوميكس"، حدد العلماء الخلايا النجمية وخلايا "CA1" العصبية كقادة لمنظومة دعم الذاكرة. هذا التعاون الخلوي يعزز الإشارات بين المشابك العصبية ويخلق بيئة غنية تغذي الخلايا غير الناضجة، مما يمنح هؤلاء المسنين "متانة هيكلية" تجعل أدمغتهم تقاوم التآكل المعرفي بضراوة.