مقلب سخيف من طلاب لأستاذهم يودي بحياته

لقي مدرس في مدرسة ثانوية بولاية جورجيا (الولايات المتحدة) مصرعه دهساً أمام منزله، إثر حادثة مؤسفة وقعت أثناء قيام طلابه بمقلب ورق التواليت.

خرج جيسون هيوز، البالغ من العمر 40 عاماً، من منزله لمفاجأة الطلاب الذين كانوا يرمون ورق التواليت فوق الأشجار في إطار مزحة تقليدية.

لكن هيوز تعثر وسقط على الأرض الزلقة بسبب المطر، وبينما كان الطلاب يحاولون الفرار من المكان في سيارتين منفصلتين، دهسه سائق إحدى السيارتين عن غير قصد، بحسب الشرطة.

ووُجهت تهمة القتل غير العمد للطالب الذي كان يقود السيارة، لكن عائلة المدرس قالت أنها ستطالب بإسقاط التهم. وفي بيان لصحيفة "نيويورك تايمز"، قالت لورا هيوز، زوجة جيسون هيوز، وهي أيضاً معلمة في المدرسة الثانوية نفسها، إن زوجها كان محبوباً من قبل الطلاب. وأضافت أنه كان على علم بالمقلب وكان "متحمساً وينتظر أن يضبطهم متلبسين".

وأفاد مكتب الشريف أن الطالب السائق، جايدن رايان والاس، البالغ من العمر 18 عامًا، وشخصين آخرين توقفوا لمحاولة مساعدة هيوز قبل وصول فرق الإسعاف ونقله إلى المستشفى. ووُجهت إلى والاس والشباب الأربعة الآخرين، وجميعهم في الثامنة عشرة من العمر، تهمة التعدي الجنائي على ممتلكات خاصة وإلقاء النفايات فيها.

وصرحت زوجة هيوز لصحيفة "نيويورك تايمز" أن العائلة "تؤيد تمامًا إسقاط التهم عن جميع المتورطين".

وقالت: "هذه مأساة فظيعة، وعائلتنا مصممة على منع وقوع مأساة أخرى تُدمر حياة هؤلاء الطلاب. فهذا يتنافى مع تفاني جايسون طوال حياته في الاستثمار في حياة هؤلاء الأطفال".