مركز المعرفة الرقمي يُرسخ حضوره العالمي

أعلن مركز المعرفة الرقمي التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تحقيق نقلة نوعية في حجم المحتوى المعرفي المتاح عبر منصته، حيث تجاوز عدد العناوين مليونين و300 ألف عنوان، في حين تخطى إجمالي المواد الرقمية المتخصصة حاجز 35 مليون مادة.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع فعاليات شهر القراءة، إذ يتيح المركز جزءاً من مصادره مجاناً خلال هذه الفترة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، وتشجيع القراءة الرقمية.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أنَّ ما حقَّقه مركز المعرفة الرقمي من نمو متسارع يعكس الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة في تطوير منصات معرفية مبتكرة.