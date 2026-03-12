بركان كيلاويا يواصل قذف نوافير من الحمم

وصل ارتفاع أحدث نوبة من اندفاع الحمم البركانية من بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأميركية إلى نحو 1000 قدم (300 متر) أول من أمس، ما دفع السلطات إلى إغلاق مؤقت لأجزاء من متنزه براكين هاواي الوطني وجزء من طريق سريع مهم بسبب تساقط شظايا بركانية زجاجية، إضافة إلى الرماد.

ويواصل البركان الواقع في جزيرة هاواي الكبرى إبهار السكان والزوار منذ أكثر من عام بثورانه المتقطع، الذي يقذف بشكل دوري نوافير من الحمم إلى السماء.

وشكلت الاندفاعات البركانية التي بدأت صباح الثلاثاء الحلقة الـ43 من هذا الثوران منذ انطلاقه في ديسمبر 2024. وأظهر بث مباشر نافورتين من الحمم الحمراء المتوهجة يتصاعد معهما الدخان، بينما لايزال من غير الواضح إلى متى ستستمر هذه الظاهرة، إذ استمرت بعض الجولات السابقة أياماً عدة، بينما انتهت أخرى خلال ساعات.

وكما في المرات السابقة، بقيت الصخور المنصهرة محصورة داخل فوهة قمة البركان داخل المتنزه الوطني، ولم تشكل تهديداً للمنازل أو المباني.