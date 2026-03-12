«الناموس»يضيء ليالي رمضان برحلة تراثية

في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، يفتح برنامج المسابقات «الناموس» أبوابه أمام متابعي قناة «سما دبي» ومنصة «دبي+» التابعتين لمؤسسة دبي للإعلام، مقدماً تجربة تفاعلية تحتفي بالتراث الإماراتي، وتتيح للجمهور فرصة التعرف إلى مفرداته وجمالياته عبر مجموعة من المسابقات الشيقة التي تقدمها الإعلامية حصة الفلاسي.

ويأخذ البرنامج المشاهدين في رحلة متفردة تستحضر ذاكرة المكان وحكايات البحر والصحراء والنجوم، بما يعكس توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى تقديم محتوى نوعي يعزز الهوية الوطنية، ويقوي التواصل بين الأجيال، ويرسخ ارتباطهم بجذورهم الأصيلة.

وعبر فقراته المتنوعة المستلهمة من أساليب الملاحة التقليدية وحركة الكواكب والنجوم التي اعتمد عليها الأجداد قديماً في تحديد الاتجاهات ومسارات السفر، يقدم البرنامج الذي يُصوَّر في قرية المرموم، محتوى تراثياً غنياً بالأسئلة والمعلومات، يسلّط الضوء على تاريخ الدولة وحكايات الموروث، وتنوع مسميات التراث الإماراتي، ضمن قالب تفاعلي يجمع بين المتعة والمعرفة.

ويمتاز «الناموس» بتنوع مراحله التي تحمل أسماء مستوحاة من علم النجوم والموروث البحري الإماراتي، وهي «سهيل» و«الياه» و«الثريا» و«بنات نعش»، إضافة إلى «حصن الفهيدي»، حيث تتيح هذه المراحل للجمهور فرصة استكشاف تفاصيل وجماليات الموروث الثقافي المحلي، وتعكس عمق ارتباط الإنسان الإماراتي بالبحر والصحراء والبيئة المحلية عبر التاريخ.

ويُعرض البرنامج يومياً في تمام الساعة 10:30 مساءً، بشراكة استراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وبدعم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونادي دبي لسباقات الهجن، والمحامي عيسى بن حيدر، وبرعاية كل من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، ودائرة القضاء - أبوظبي، و«مجموعة تدوير»، و«كيتا»، وسمارت موبيليتي إنترناشيونال - الموزع الرسمي لعلامات IM Motors وAVATR وWEY في دولة الإمارات، ومجموعة النابودة للإنشاءات، وأوقاف أبوظبي، ما يعكس حرص المؤسسات المحلية على دعم المبادرات الإعلامية والثقافية التي تخاطب مختلف فئات المجتمع بأسلوب معاصر يعكس روح دبي وتطلعاتها المستقبلية، ويسهم في إبراز الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيم التراث الإماراتي.

وأكدت مديرة «سما دبي»، حمدة البساطة، حرص القناة خلال دورتها البرامجية على تقديم محتوى يعكس هوية المجتمع الإماراتي وقيمه الأصيلة، ويواكب اهتماماته الثقافية والمعرفية، مشيرة إلى أن شهر رمضان يمثل موسماً مهماً لتقديم برامج تدعم الثقافة الوطنية وما تتسم به من خصوصية، وترفع مستوى الوعي لدى أبناء المجتمع بأهمية الموروث، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بإرثها الحضاري.

وقالت: «يجسد برنامج (الناموس) توجه القناة نحو إنتاج محتوى يجمع بين الأصالة والابتكار، ويسهم في ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز جودة الحياة في دبي، ويحول التراث إلى تجربة إعلامية قريبة من الجمهور، تسهم في صون الذاكرة الثقافية وتعزيز حضورها في المشهد الإعلامي المحلي، وترسيخ مفاهيم الانتماء والتواصل بين الأجيال».