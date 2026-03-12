5 نصائح لممارسة الرياضة في رمضان

يتغير نمط الحياة في شهر رمضان المبارك، وتتبدل العادات الغذائية ومواعيد الطعام، وكذلك النشاط البدني، وبينما يميل البعض إلى إلغاء النشاط البدني من جدولهم اليومي، يحرص آخرون على الاحتفاظ بهذا الجانب خلال الشهر الفضيل.

وأكدت مدربة الرياضة، جميلة الأنصاري، أهمية الحفاظ على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، لأن الحركة يجب أن تكون أسلوب حياة، على أن يتم اختيار طبيعة قوة التمارين في التوقيت المناسب.

وتالياً تقدّم المدربة خمسة إرشادات أساسية لممارسة الرياضة على نحو آمن في رمضان.