العالم يشهد خامس أدفأ شهر فبراير

على الرغم من البرودة غير المعتادة التي شهدتها أوروبا خلال فبراير، أفادت خدمة «كوبرنيكوس» المعنية بتغير المناخ، والتابعة للاتحاد الأوروبي، أن العالم شهد خامس أدفأ أشهر فبراير المسجلة منذ بدء تسجيل البيانات.

وبلغ متوسط ​​درجات الحرارة في العالم 13.26 درجة مئوية، خلال فبراير الماضي، أي أعلى بواقع 0.53 درجة من المتوسط الذي سجل خلال ​​الفترة بين عامي 1991 و2020، بحسب التقرير الشهري الذي نشرته الخدمة أمس.

وأكدت المسؤولة الاستراتيجية عن المناخ في خدمة «كوبرنيكوس»، سامانثا بورجيس، أن هذه الظواهر الجوية المتطرفة أبرزت الآثار المتزايدة لتغير المناخ، والحاجة إلى تحرك عالمي لمواجهته.