بعد فوز زوجها بمليون دولار.. امرأة تربح 5 ملايين

فازت امرأة من ولاية أوهايو في الولايات المتحدة بجائزة قدرها خمسة ملايين دولار من بطاقة يانصيب، وذلك بعد فوز زوجها بمليون دولار في لعبة يانصيب أخرى قبل مدة.

وأبلغت المرأة، المقيمة في مقاطعة بيكاواي، مسؤولي يانصيب أوهايو أنها ظنت في البداية أن بطاقة اليانصيب «ألتيميت»، التي تبلغ قيمة جائزتها خمسة ملايين دولار، والتي اشترتها من متجر كروجر على طريق لانكستر بايك في سيركلفيل، رابحة بقيمة 20 ألف دولار فقط.

وعندما قامت بمسح البطاقة ضوئياً، بدا أنها ربحت 200 ألف دولار، لكن بعد أن أنهت كشطها في المنزل، اكتشفت أنها فازت بالجائزة الكبرى، وقدرها 200 ألف دولار سنوياً لمدة 25 عاماً، أي ما مجموعه خمسة ملايين دولار.

وكانت الجائزة مفاجأة كبيرة، خصوصاً أن زوجها كان قد فاز بمليون دولار في لعبة يانصيب.

ونقلت وكالة «يو بي آي» عن الفائزة قولها إن المال سيُمكّنها من التقاعد، كما سيمول إقامة ليلة واحدة في منزل «قصة عيد الميلاد»، ورحلة إلى فلوريدا للسباحة مع خراف البحر، إضافة إلى العودة للجامعة، كما تخطط لترفيه كلابها، والقيام ببعض الاستثمارات.