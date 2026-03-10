بيتزا فلسطين.. بنكهة خير رمضان والأمل

في مشهد يعكس الصمود والإصرار على العمل والعطاء في شهر رمضان على الرغم من ظروف الحرب والنزوح، تعمل مجموعة من النساء الفلسطينيات النازحات في مطعم تُديره السيدة فاطمة الأشقر، داخل مخيم النصيرات لإعداد وجبات البيتزا للصائمين، وتنشغل النساء بتحضير البيتزا خلال شهر رمضان المبارك.

وتسعى النساء من خلال هذا العمل إلى توفير مصدر دخل يساعدهنّ على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي فرضتها الحرب المستمرة في القطاع. كما يمثّل المطعم مساحة للتعاون والتضامن بين النساء اللواتي اضطررن إلى مغادرة منازلهن بسبب النزاع.

وعلى الرغم من التحديات اليومية، تواصل النساء في مخيم النصيرات، العمل والاجتهاد لإعداد الطعام وخدمة المجتمع، في صورة تعكس قوة المرأة الفلسطينية وتمسكها بالحياة والأمل، وقدرتها على التكيف ومواصلة الحياة حتى في أصعب الظروف.