10 رصاصات على منزل ريهانا.. ولم تعلق

تعرّض منزل المغنية ريهانا في لوس أنجلوس لإطلاق نار على يد امرأة بينما كانت النجمة بداخله، وفق وسائل إعلام أميركية. وأفادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز نقلاً عن الشرطة أن المهاجمة المشتبه فيها أطلقت نحو 10 رصاصات من سيارة كانت متوقفة أمام المنزل في بيفرلي هيلز.

فيما ذكرت محطة «كاي تي إل أيه» أن رصاصة واحدة على الأقل اخترقت جدار المنزل، حيث تعيش ريهانا مع شريك حياتها إيساب روكي وأطفالهما الثلاثة.

وتشتبه الشرطة في امرأة في الثلاثينات أفادت تقارير إعلامية بأنها لاذت بالفرار قبل القبض عليها.

ولايزال المحققون يحاولون تحديد دوافعها. ولم تُدلِ المغنية بأي تعليق.