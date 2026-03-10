الألياف الغذائية.. كنز فوائد للصحة

تحظى الألياف الغذائية بفوائد كثيرة لصحة القلب والجهاز الهضمي وسكر الدم. ويحتاج البالغون إلى تناول 30 غراماً أو أكثر من الألياف يومياً، وذلك وفقاً لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية.

وتتمثّل مصادر الألياف الغذائية في الفواكه (التفاح والموز والأفوكادو والتوت)، والخضراوات (البروكلي والجزر والسبانخ والبطاطا الحلوة)، ومنتجات الحبوب الكاملة (الشوفان وخبز القمح الكامل والأرز البني)، والبقوليات (العدس والحمص والفاصولياء والبازلاء)، والمكسرات والبذور (اللوز وبذور الشيا وبذور الكتان). وتالياً يقدّم خبراء موقع «أبونيت.دي»، الذي يعدّ البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، عدداً من أبرز فوائد الألياف الغذائية.

تعزيز البكتيريا النافعة

تُغذي الألياف الغذائية البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يُعزّز نموّها الصحي، كما أنها تُساعد على الاحتفاظ بالماء وتُليّن البراز وتمنع الإمساك. ولا تؤثر صحة الأمعاء في الهضم فحسب، بل تؤثر أيضاً في جهاز المناعة والصحة العامة.

إنقاص الوزن

ويشعر من يتناولون كميات أكبر من الألياف الغذائية بالشبع لفترة أطول، إذ إنها تُبطئ عملية إفراغ المعدة، ما يُوفر شعوراً مستمراً بالشبع. ويساعد ذلك على تجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام والتحكم بشكل أفضل في وزن الجسم، لذا يُعدّ تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية خياراً أكثر جاذبية للكثيرين من اتباع حميات غذائية صارمة.

استقرار مستوى السكر

تُبطئ الألياف الغذائية امتصاص السكر في مجرى الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع أقل حدة في مستويات السكر في الدم، ما يُخفف العبء على عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يُقلل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. ويستفيد الأشخاص الذين يُعانون مقاومة الأنسولين بشكل خاص، من اتباع نظام غذائي غني بالألياف.

حماية للقلب

وترتبط الألياف القابلة للذوبان بالأحماض الصفراوية في الأمعاء، والتي يتم إخراجها بعد ذلك، وهذا يُخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ويقلل أيضاً خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما تشير الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، كما توجد أدلة على تأثير وقائي ضد سرطان الثدي.

• 30 غراماً أو أكثر من الألياف يحتاج إليها جسم البالغ يومياً.