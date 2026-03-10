نيزك يُلحق أضراراً بمنازل في غرب ألمانيا

تسببت شظايا نيزك في إلحاق أضرار بأسطح ومنازل في غرب ألمانيا مساء أول من أمس. وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغات عن وقوع أضرار في كوبلنتس والمناطق المجاورة لها.

وقال متحدث باسم الشرطة: «في نحو الساعة السابعة من مساء الأحد، اصطدم جرم سماوي محترق بسطح مبنى سكني في منطقة جولس بكوبلنتس، ولم يصب أحد بأذى». وانتشرت قوات الشرطة في الموقع بعد قلق وارتباك واسع النطاق بشأن ضوء غامض، ووسط تكهنات البعض، ومحاولاتهم تفسير الأمر باجتهادات عدة وسط نفي الشرطة. وشارك الكثيرون صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي من ولايات شمال الراين وستفاليا، وهسن، وراينلاند بالاتينات، وسارلاند، وبادن فورتمبيرغ. وأفاد البعض برؤية «قذيفة مضيئة ساطعة مع وميض نار قصير» أو «كرة نارية في السماء»، حسبما ذكرت الشرطة في كايزرسلاوترن.

واقترح البعض أن الأمر قد يكون صاروخاً، ومع ذلك قال الضابط إنه «لا يوجد دليل على وقوع حادث متعلق بالأمن»، مشدداً على أنه لم يصب أحد بأذى خلال الحادث الذي اقتصر على أضرار مادية.