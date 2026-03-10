وزيرة يابانية تشعل مواقع التواصل باعتذار رسمي.. والسبب تأخر 5 دقائق

اثار مقطع فيديو يظهر وزيرة الدولة للأمن الإقتصادي في اليابان أونودا كيمي (43) عاماً وهي تقفز من سيارتها حاملةً حقيبتها لتبدأ "سباقًا" بأقصى سرعتها في الشارع أمام أعين الناس، وظهورها وهي تجري داخل قاعة أمام وسائل الإعلام، تفاعلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الوزيرة سبب ذلك عنما قدمت اعتذاراً رسمياً للأمة بأكملها ،الأحد، قائلة أن ركضها في الشارع كان بهدف اللحاق باجتماع لمجلس الوزراء تأخرت عنه خمس دقائق فقطْ، نتيجة حادث مروري مفاجئ على الطريق السريع أدى إلى ازدحام مروري، معتبرةً أن ما حدث هو تقصير في "إدارة الأزمات" الشخصية، وهو الموقف الذي تحول إلى مادة دسمة للتفاعل وأثار المقطع موجة إعجاب واسعة من قبل رواد مواقع التواصل اليابانيين، مؤكدين أن الدقة في المواعيد هي الركن الأساسي للثقة والمهنية.

وتحظى أونودا بشعبية واسعة بين اليابانيين، وعرفت منذ انضمامها لمجلس المستشارين في البرلمان الياباني عام 2016 وتوليها حقيبة الأمن الاقتصادي في أكتوبر الماضي، بآرائها الصارمة وهو ما يفسر حرصها الشديد على أن تكون هي نفسها قدوة في الالتزام بالقواعد والقوانين، بدءًا من أبسطها وهو الانضباط في المواعيد.