مطبّات سرعة للمشاة .. الصين تبتكر حيلة غريبة كي لا يلتهي السياح بهواتفهم

في خطوة غير تقليدية لإدارة حركة السياح وحماية أحد أهم المواقع التاريخية في البلاد، قامت السلطات الصينية بتركيب ما يشبه مطبّات السرعة للمشاة على أحد الممرات المؤدية إلى القناة الكبرى الشهيرة، في محاولة لإبطاء الزوار الذين يقضون وقتا طويلا في النظر إلى هواتفهم بدل الاستمتاع بالمشهد التاريخي.

وتتظهر عشرات النتوءات المطاطية باللونين الأسود والأصفر على ممر للمشاة في البلدة التاريخية تايرتشوانغ الواقعة على امتداد القناة الكبرى بين بكين وهانغتشو.

وعادة ما تُستخدم مطبّات السرعة لإبطاء حركة المركبات في المناطق الحساسة مثل الأحياء السكنية ومحيط المدارس والمستشفيات، وتختلف أشكالها وأحجامها بحسب القوانين المحلية، لكن ارتفاعها يتراوح عادة بين 3 و6 بوصات. إلا أن السلطات الصينية قررت توظيف الفكرة بطريقة مختلفة تماما، حيث تم وضع المطبّات على ممر للمشاة بهدف إبطاء حركة الزوار وتشجيعهم على التوقف وملاحظة المناظر التاريخية المحيطة بهم.

ويقع المشروع في البلدة القديمة تايرتشوانغ، وهي إحدى المحطات التاريخية المهمة على امتداد القناة الكبرى، التي تُعد أطول وأقدم ممر مائي صناعي في العالم، ويعود تاريخ القناة إلى نحو عام 486 قبل الميلاد، وقد أُدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو نظرا لقيمتها التاريخية والهندسية.

وبحسب السلطات المحلية، فقد لاحظ المسؤولون أن آلاف السياح الذين يتوافدون إلى الموقع يوميا يمضون جزءا كبيرا من زيارتهم وهم منشغلون بهواتفهم الذكية، سواء في التقاط الصور أو تصفح الإنترنت، بدل التأمل في المعالم التاريخية والمباني القديمة التي تعود إلى عهدي أسرتي تشين وهان.

ولمعالجة هذه الظاهرة، جرى تركيب أكثر من 50 نتوءا مطاطيا على الطريق المؤدي إلى موقع المشاهدة الرئيسي للقناة، وفضّل المسؤولون وصف هذه النتوءات باسم "أجهزة تهدئة الحركة" بدلا من تسميتها مطبّات سرعة، في إشارة إلى الهدف منها وهو إبطاء حركة المشاة وليس إعاقتهم.

وسرعان ما اكتسب الممر اسما غير رسمي بين الزوار هو "طريق لوح الغسيل"، بسبب شكله المتموج الناتج عن تتابع النتوءات.

وتهدف هذه الخطوة إلى دفع السياح للتباطؤ أثناء السير، مما يمنحهم فرصة للتوقف والتأمل في المشهد التاريخي للقناة الكبرى، التي تمتد لنحو 1104 أميال بين مدينتي بكين وهانغتشو، وتُعد من أبرز الإنجازات الهندسية في تاريخ الصين.

كما أشارت هيئة السياحة الوطنية الصينية في سنغافورة إلى أن القناة الكبرى تضم سلسلة طويلة من المواقع السياحية الجاذبة لالتقاط الصور، تمتد لأكثر من 12 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب.

وتظهر الصور أن مطبّات المشاة لا تغطي كامل عرض الممر، إذ تُركت مساحات خالية على جانبي الطريق تسمح لمن يرغب بتجنبها بالمرور بسهولة