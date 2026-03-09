تغنيك عن أدوية التنحيف .. أغانيك المفضلة تنقص وزنك !

كشف باحثون نمساويون عن طريقة مبتكرة وبسيطة للتحكم في الشهية والحد من الإفراط في تناول الطعام، قد توفر بديلًا عن الإجراءات المكلفة مثل حقن حرق الدهون.

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة غراتس، أن الاستماع إلى أغنية مفضلة أثناء تناول الطعام قد يقلل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والأطعمة الدسمة، بينما يؤدي الاستماع إلى موسيقى غير محبوبة إلى نتائج عكسية، حيث تزيد الرغبة في الوجبات غير الصحية.

وشملت الدراسة 106 متطوعين في العشرينيات من العمر، طلب منهم الاستماع إلى مقطوعات يحبونها أو يكرهونها أثناء جلوسهم أمام طاولة مليئة بالحلويات والفواكه.

واستخدم الباحثون كاميرات لمتابعة حركة أعين المشاركين لتحديد ما يجذب انتباههم أكثر، بالإضافة إلى تسجيل اختياراتهم للطعام.

وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة Appetite، أن المشاركين الذين استمعوا لموسيقى مفضلة اختاروا بشكل أكبر خيارات صحية مثل العنب، بينما أظهر أولئك الذين اضطروا للاستماع إلى أغانٍ غير محبوبة ميلاً أكبر نحو الحلويات السكرية.

وقال الباحثون إن للموسيقى تأثيرا مباشرا على المزاج، الذي بدوره يؤثر على القرارات الغذائية، مؤكدين أن "الموسيقى قد توفر أداة واعدة لتعزيز السلوكيات الصحية وتقليل الإفراط في تناول الطعام".