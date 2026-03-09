هكذا تحدث هشاشة العظام عند النساء .. وهكذا يمكن تجنبها

تعدّ هشاشة العظام أحد الأمراض التي ارتبطت بالنساء، لا سيّما بعد انقطاع الطمث، لكن هذا المرض لا يأتي دفعة واحدة، بينما يتسلل تدريجياً بعلامات خفية، الانتباه لها مبكراً يعني فرصة أكبر للوقاية والشفاء.

وبحسب المصادر الطبية، فإن هشاشة العظام تعرف باسم "المرض الصامت"، وبينما يظن كثيرون أن الأمر يرتبط فقط بتقدم العمر، وتؤكد المؤسسات الصحية العالمية أن النساء هنَّ الأكثر عرضة للإصابة، بسبب التغيرات الهرمونية التي تؤثر مباشرة في كثافة العظام.

وبالنسبة للسبب الرئيسي الذي يجعل النساء أكثر عرضة لهشاشة العظام، فقد حدده الخبراء بانخفاض مستوى هرمون الإستروجين بعد سن الانقطاع؛ الذي يسرع بدوره من فقدان العظام، ما يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة مقارنة بالرجال.

وبحسب المعهد الوطني للشيخوخة الأمريكي (National Institute on Aging)، فإن هشاشة العظام لا ترتبط في المراحل الأولى بأعراض واضحة، بينما قد لا تكتشفه السيدة إلا بعد التعرض بالفعل لكسر في العظام، وهنا يكون المرض قد تملّك من الجسم نسبياً. فيما يلي أبرز العلامات الخفية التي قد تهاجم السيدة ولكن لا تنتبه لها:

نقص الطول

قد تلاحظ بعض النساء أن طولهن بدأ يتراجع تدريجياً مع مرور السنوات، صحيح أنه تغير طبيعي، لكن قد يحدث مبكراً لدى بعض النساء، أو ربما بوتيرة أسرع من دون سبب واضح، هذا التغير لا يكون دائماً نتيجة التقدم الطبيعي في العمر، بل قد يرتبط بكسور دقيقة في فقرات العمود الفقري بسبب ضعف العظام. يوضح الأطباء أن فقدان عدة سنتيمترات من الطول قد يكون إشارة مبكرة على انهيار الفقرات، حتى لو لم يصاحبه ألم واضح في البداية.

آلام الظهر المتكررة

كثير من النساء يعانين من آلام الظهر، لكن هنا الأسباب متعددة، من بينها بدء الإصابة بهشاشة العظام، وبحسب Cleveland Clinic، فإن الألم المرتبط بهشاشة العظام عادة ما يكون بسبب كسور صغيرة أو ضغط في الفقرات، لذلك أي آلام في الظهر، لا سيما بعد عمر الخمسين، تتطلب تدخلاً وتقييماً طبياً متخصصاً، خصوصاً إذا ترافقت مع تغير في شكل القامة أو انحناء الظهر.

انحناء القامة

بعض النساء يتعرضن لانحناء بسيط في القامة، وهذا العرض يحمل دلالة صحية مهمة؛ لأن هذا التحدب يحدث نتيجة ضعف الفقرات وانهيارها تدريجياً. وتشير الدراسات إلى أن هذا التغير قد يتطور ببطء، بحيث لا تلاحظه المرأة إلا بعد سنوات، لكنه يعد من العلامات الدالة على هشاشة العظام الخفية.

الكسور بسبب إصابة بسيطة

صحيح أن الأصحاء عرضة لكسور العظام، لكن إذا كان الكسر نتيجة لإصابة بسيطة؛ فهذا مؤشر خطير يشير إلى احتمالية الإصابة بهشاشة العظام؛ لأن الكسر لمجرد التعثر مثلاً داخل مساحة محدودة يشير إلى انخفاض كثافة العظام الذي يعد بداية الإصابة بهشاشة العظام.

وفي هذا السياق، أوضح الخبراء أن كسور المعصم أو الورك أو الفقرات غالباً ما تكون أول دليل عملي على الإصابة، خصوصاً إذا لم يكن هناك سبب واضح يبرر شدة الإصابة.

ضعف القبضة وتراجع اللياقة

رغم أن هذه العلامة لا تذكر دائماً كعلامة بارزة أو أولية، لكن لا يجب تجاهلها، فإن بعض الدراسات تشير إلى وجود ارتباط بين ضعف قوة القبضة اليدوية وانخفاض كثافة العظام، فالعظام والعضلات يعملان في منظومة متكاملة، وأي تراجع في قوة العضلات قد يعكس خللاً في صحة العظام.

العلاقة بين هشاشة العظام وانقطاع الطمث

ترتفع فرص الإصابة بهشاشة العظام بين النساء بعد سن انقطاع الطمث، والسبب يعود إلى التغيرات الهرمونية. وأوضح المختصون أن السبب يعود إلى انخفاض هرمون الإستروجين، الذي يلعب دوراً أساسياً في حماية العظام وكثافتها، ومِن ثَمَّ تزداد سرعة فقدان العظام، وقد تخسر المرأة نسبة ملحوظة من كثافتها العظمية خلال السنوات الأولى بعد سن انقطاع الطمث.

التشخيص المبكر وتوصيات مهمة

نظراً لكون هشاشة العظام صامتة في بدايتها، يصبح الفحص المبكر ضرورة وليس اختياراً. وهنا الفحص الأشهر هو قياس كثافة العظام باستخدام جهاز مخصص لذلك، وهو اختبار بسيط وغير مؤلم؛ يقيس مدى قوة العظام ويحدد درجة الخطورة.

وتوصي المؤسسات الصحية بأن تخضع النساء لفحص كثافة العظام ابتداءً من سن 65 عاماً، أو في سن أصغر إذا كانت لديهن عوامل خطورة؛ مثل التاريخ العائلي، النحافة الشديدة، التدخين، أو الاستخدام الطويل للكورتيزون.

ويمكن الوقاية من هشاشة العظام من خلال بعض الإجراءات المبكرة، مثل:

الحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين D.

ممارسة تمارين بسيطة مثل المشي وصعود السلالم.

تجنب التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.

التعرض المعتدل لأشعة الشمس.

وما أكده الخبراء في النهاية أن نمط الحياة يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة العظام، وأن الوقاية تبدأ في سن مبكرة، وليس فقط بعد ظهور الأعراض.