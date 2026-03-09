سائق تكسي إسباني يلكم راكباً لأنه تجشأ في سيارته

أُلقي القبض على سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 51 عامًا في فوينخيرولا، إسبانيا، بتهمة الاعتداء، بعد أن اعتدى على سائح أيرلندي يبلغ من العمر 65 عامًا بسبب تجشؤه في سيارته. ووفقًا لصحيفة "مترو"، وقع الحادث في 23 فبراير، بعد أن أقلّ السائق سائحين أيرلنديين، يُقال إنهما كانا في حالة سُكر، بالقرب من فندق على ممشى الواجهة البحرية في فوينخيرولا، المعروف باسم باسيو ماريتيمو ري دي إسبانيا.

وعندما بدأ أحد الراكبين بالتجشؤ في السيارة، أوقف السائق السيارة وأمرهما بالنزول. وبمجرد نزول الضحية من السيارة، لكمه السائق ، مما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه بحافة الرصيف. وتوجهت الشرطة الوطنية وفرق الإسعاف إلى مكان الحادث، ووجدوا أحد المواطنين الأيرلنديين مصابًا بنزيف في الأنف وجرح غائر في الرأس.

وتلقى المصاب العلاج الأولي في مركز لاس لاغوناس دي ميخاس الصحي، قبل نقله إلى مستشفى كوستا ديل سول نظرًا لخطورة إصاباته في الرأس والوجه. أما السائح الثاني، فلم يُصب بأذى في الحادث. وألقت الشرطة الوطنية القبض على السائق بتهمة الاعتداء. وقد أُفرج عن المشتبه به، الذي لم يُكشف عن اسمه، بكفالة.