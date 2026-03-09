بعد سنوات من ربح زوجها مليون دولار امرأة تربح 5 ملايين إضافية

فازت امرأة من ولاية أوهايو (الولايات المتحدة) بجائزة قدرها 5 ملايين دولار من بطاقة يانصيب قابلة للخدش، وذلك بعد سنوات قليلة من فوز زوجها بمليون دولار في لعبة أخرى.

وأبلغت المرأة، المقيمة في مقاطعة بيكاواي، مسؤولي يانصيب أوهايو أنها ظنت في البداية أن بطاقة اليانصيب "ألتيميت" التي تبلغ قيمة جائزتها 5 ملايين دولار، والتي اشترتها من متجر كروجر على طريق لانكستر بايك في سيركلفيل، هي في الواقع بطاقة رابحة بقيمة 20 ألف دولار.

وقامت المرأة بمسح بطاقتها ضوئيًا، وبدا أنها في الواقع رابحة بقيمة 200 ألف دولار، ولكن عندما انتهت من كشطها في المنزل، اكتشفت أنها فازت بالجائزة الكبرى وقدرها 200 ألف دولار سنويًا لمدة 25 عامًا، أي ما مجموعه 5 ملايين دولار.

وكانت الجائزة الكبرى مفاجئة للغاية، خاصةً وأن زوجها كان قد فاز بمليون دولار في لعبة يانصيب قبل بضع سنوات.

ونقلت وكالة "يو بي آي" عن الفائزة قولها إن المال سيمكنها من التقاعد، كما قالت إنه سيمول إقامة ليلة واحدة في منزل "قصة عيد الميلاد"، ورحلة إلى فلوريدا للسباحة مع خراف البحر، والعودة إلى الجامعة. وقالت إنها تخطط أيضاً لتدليل كلابها والقيام باستثمارات.