امرأة تطلق 10 رصاصات على منزل ريهانا في هوليوود

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن امرأة مجهولة أطلقت النار على منزل المغنية العالمية ريهانا في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، أثناء تواجدها داخل المنزل.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نقلا عن مصدر في شرطة لوس أنجلوس، أن الحادث وقع في الساعة 13:21 من بعد ظهر أمس الأحد بالتوقيت المحلي، حيث أطلقت المشتبه بها عدة طلقات نارية من سيارة من نوع "تسلا" بيضاء اللون باتجاه المنزل، فيما أصابت رصاصة واحدة جدار المبنى.

وأضافت الصحيفة أن ريهانا كانت موجودة داخل المنزل لحظة وقوع إطلاق النار، غير أنها لم تصب بأذى، كما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أخرى.

وأشار المصدر إلى أن قوات الشرطة تمكنت من تحديد موقع المشتبه بها، وهي امرأة تبلغ من العمر 30 عاما، وإلقاء القبض عليها. ولم تذكر التقارير حتى اللحظة أي تفاصيل حول دوافع الهجوم.