تيموثي شالاميه يثير الجدل: لا أحد يهتم بالأوبرا

أثار الممثل تيموثي شالاميه جدلاً بتصريحاته العلنية التي أبدى فيها عدم اهتمامه بالأوبرا والباليه، ما دفع وزير الدولة الألماني للثقافة، فولفرام فايمر، إلى السعي إلى تغيير نجم هوليوود رأيه من خلال دعوته لحضور عرض أوبرا في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، قال فايمر: «من لم يختبر الباليه أو الأوبرا عن قرب وبشكل مباشر فقد يخطئ في تقديره».

وأضاف أن ألمانيا تُعد «شبه رائدة عالمياً» في مجال الأوركسترا ودور الأوبرا وفرق الرقص. وأردف أنه يدعو شالاميه «بحفاوة» أن يقوم خلال زيارته المقبلة لألمانيا بالذهاب إلى «إحدى قاعات الحفلات الموسيقية أو المسارح الموسيقية الرائعة لدينا، والتحدث مع الفنانين ومشاهدتهم أثناء أدائهم عالي المستوى».

وتابع: «عندها سيشعر شالاميه فوراً بسحر الأوبرا وجمال الرقص. وبعد ذلك لن يسعه إلا أن يقول: كان ذلك رائعاً حقاً».

يشار إلى أن شالاميه (30 عاماً) مرشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره كلاعب تنس طاولة طموح في فيلم «مارتي سوبريم».

وخلال جلسة حوارية استمرت نحو 90 دقيقة، تحدث مع زميله الممثل ماثيو ماكونهي (56 عاماً) حول قضايا عدة، من بينها مستقبل صناعة السينما واهتمام الجمهور بالأفلام. وفي هذا السياق قال شالاميه إنه لا يرغب في العمل في مجالات مثل الباليه أو الأوبرا، واصفاً إياها بأنها «أشياء يُقال عنها: حافظوا عليها حيّة رغم أن أحداً لم يعد يهتم بها». وردت دور أوبرا كبرى، من بينها دار الأوبرا البافارية، على تصريحاته بمزيج من الفكاهة والانتقاد.