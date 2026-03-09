مسلسلات رمضانية تراهن على الكوميديا و«النص التاني»

استقبلت الشاشات العربية، بعد انتصاف شهر رمضان المبارك، مجموعة من الأعمال الدرامية الجديدة، إثر انتهاء عرض المسلسلات التي كانت تتكون من 15 حلقة، وذلك بعد أن نجحت هذه النوعية من الأعمال في أن تفرض حضورها على الخريطة الدرامية لموسم رمضان، وتكسر احتكار الأعمال التي تتكون من 30 حلقة، والذي استمر لمواسم عدة.

ومن اللافت أن التركيز على مسلسلات الـ15 حلقة، يظهر بوضوح في الإنتاج الدرامي المصري، في حين مازالت الدراما الخليجية تميل للأعمال التي تتواصل على مدار رمضان بالكامل، مع بعض الأعمال القصيرة التي تراوح بين 10 و15 حلقة، مثل مسلسل «الشوفير»، الذي يعرض على تطبيق «دبي بلس»، ويشارك في بطولته كل من خالد المظفر، ومحمد صفر، وعبده شاهين. ومسلسل «سكنهم مساكنهم» من بطولة هيا عبدالسلام، وفي الشرقاوي، وعبدالله عبدالرضا. ومسلسل «صبر أم أيوب» الذي يجمع الفنانين محمد المنصور، وزهرة الخرجي، وحسين المنصور، وكلها تتكون من 10 حلقات.

وتتنوع المسلسلات الجديدة في محتواها، ولكن النصيب الأكبر للقضايا الاجتماعية والإنسانية، كما في أعمال النصف الأول من الشهر، مع حضور الكوميديا الذي يفوق ما عرض في النصف الأول من الموسم، وإن كان بشكل عام أقل من السنوات الماضية.

ومن أبرز الأعمال الكوميدية مسلسل «المتر سمير» الذي يؤدي بطولته كريم محمود عبدالعزيز، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أوتاكا، وناهد السباعي، وهو من تأليف ممدوح متولي، وإخراج خالد مرعى.

وكذلك مسلسل «النص التاني»، وهو الجزء الثاني من مسلسل «النص» الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً، ويشارك في بطولته كل من أحمد أمين، وأسماء أبواليزيد، وميشيل ميلاد، وصدقي صخر، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وإخراج حسام علي. وفيه يواصل النص مغامراته مع فريقه، ويضطر إلى العودة إلى المتاعب والعمل مع الألمان كجاسوس ضد الإنجليز، مستغلاً حالة العداء بين الطرفين في عام 1942، حيث كانت مصر إحدى ساحات الحرب العالمية الثانية.

ومن الأعمال الكوميدية أيضاً مسلسل «بيبو» الذي يعد البطولة الأولى للمغني أحمد بحر، المعروف باسم «كزبرة» بعد أن قدم تجارب عدة في التمثيل لاقت إعجاب الجمهور، خاصة الشباب. وتدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى بيبو تنقلب حياته رأساً على عقب حين يكتشف فجأة انتماءه لإحدى عائلات الصعيد العريقة، ليخوض رحلة حافلة بالمفارقات الكوميدية أثناء محاولته التأقلم مع عالمين متناقضين تماماً. ويشارك في بطولة المسلسل إسلام إبراهيم، ووليد فواز، وسيد رجب، وهو من تأليف تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.

بينما يقدم مسلسل «بابا وماما جيران» الكوميديا الاجتماعية، من خلال قصة زوجين شابين تقع بينهما سلسلة من المشكلات التي تنتهي بالطلاق، لاسيما أنّ الزوج يعيش حياة روتينية وتقليدية إلى حدٍّ كبير، بينما الزوجة تسعى إلى تتبع حلمها في دخول عالم الغناء. وتزداد المشكلات بينهما مع تدخل والدة كل منهما. والعمل من بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، وهو من تأليف ولاء شريف، وإخراج محمود كريم.

أيضاً من الأعمال التي تفسح مساحة للفنانين الشباب، مسلسل «عرض وطلب» من بطولة سلمى أبوضيف، وسماح أنور، وعلي صبحي، ورحمة أحمد فرح، ومن تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى. وتدور أحداثه حول مجموعة من الشخصيات التي تحاصرها الأزمات.

بينما يمثل مسلسل «اللون الأزرق»، تجربة البطولة الأولى للفنانة جومانا مراد، ويُشاركها البطولة الفنانون أحمد رزق، وأحمد بدير، وكمال أبورية، ونجلاء بدر، وحنان سليمان، ويارا قاسم، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي. ويتناول قصة إنسانية تعكس معاناة أسرة من أجل علاج ابنهما الذي جرى تشخيصه بالإصابة بطيف التوحد، والتحديات والصعوبات التي تواجههم.

«فرصة أخيرة»

من أبرز الأعمال في النصف الثاني من رمضان، مسلسل «فرصة أخيرة» الذي يجمع في بطولته الفنانين محمود حميدة، وطارق لطفي، ومحمود البزاوي. وتدور أحداثه حول قاضٍ مشهود له بالنزاهة يجد نفسه أمام اختبار مصيري يضعه على المحك؛ حين تُختطف حفيدته للمساومة على عدالته، ليصبح محاصراً بين غريزة إنقاذها والثبات على مبادئه التي عاش يدافع عنها.

