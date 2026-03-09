«أبل» تعزز إجراءات تمييز الموسيقى المولدة

غيّرت «أبل ميوزيك» طريقة قيام شركات الإنتاج والتوزيع الموسيقي بتصنيف الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي، عند رفعها على منصة «أبل ميوزيك».

وأرسلت «أبل» رسالة إلى شركائها في القطاع لشرح كيفية إطلاق مجموعة جديدة من البيانات الوصفية، لتعزيز الشفافية حول كيفية ومدى استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتشمل البيانات عادة حقولاً مثل عنوان الأغنية، واسم الفنان، ومعلومات أخرى تُساعد على تنظيم الملفات. والآن، ستضيف «أبل ميوزيك» خيار تضمين علامات البيانات التي تتيح للموزعين استخدامها لتصنيف المحتوى المولد عند استخدامه في جوانب محددة من الأغنية.