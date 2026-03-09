أطياف رمضان على الخور

على ضفاف الخور، أطياف رمضان الجميلة، ولوحاته المبهرة تحيي الزائرين، وتقدّم لهم بلغة الفن والنور أماسي حافلة بألوان الشهر الفضيل في قلب المدينة القديمة، وعبر مبانيها التراثية الشاهدة على التاريخ، ضمن حملة رمضان في دبي التي لا تترك بقعة إلا زينتها، ورسمت فيها ملمحاً ينشر السعادة، ويضفي البهجة على سكان المدينة وزوّارها من جهات العالم المختلفة، كما الحال هنا في منطقة السيف التي تُعد وجهة مفضلة لكثيرين.