الإقبال على «الدونر كباب» يتزايد في ألمانيا

يواصل الطلب على شطائر «الدونر كباب» في ألمانيا الارتفاع رغم زيادة أسعار هذا الطعام السريع، وفقاً لدراسة حديثة أجراها قسم أبحاث السوق في معهد «يوغوف».

وبلغ متوسط سعر رغيف الخبز المحشو باللحم المتبل والسلطة على مستوى ألمانيا العام الماضي 6.70 يورو، بزيادة 47% مقارنة بعام 2021 عندما كان السعر 4.85 يورو. ومع ذلك ارتفع عدد الطلبات 15% خلال الفترة نفسها، وهو ارتفاع يفوق المتوسط بالنسبة للكباب.

وبين عامي 2021 و2025 نما إجمالي سوق الوجبات الجاهزة بنسبة 8% فقط.

وشملت الدراسة طلبات الوجبات المعدة للاستهلاك الفوري، بما في ذلك بالمطاعم ومحال الوجبات السريعة والمقاصف ومنشآت تقديم الطعام التجارية، سواء في المكان أو رقمياً، مثل الطلب عبر تطبيقات التوصيل.

وأظهر استطلاع أجراه معهد «يوغوف» عام 2025 أن نحو ثلث الأشخاص في ألمانيا يتناولون الكباب مرة واحدة على الأقل شهرياً (35%)، ويشمل ذلك الخيارات التي تحتوي على لحم أو الخالية منه.