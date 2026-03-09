5 عادات غذائية تخفف امتصاص الفيتامينات

يؤدي التغيير في النمط الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، والاعتماد على وجبتين فقط، الإفطار والسحور، إلى اختلال في التوازن الغذائي لدى البعض، لاسيما إن لم تكن الوجبات الغذائية متنوعة وغنية بالعناصر الضرورية.

كما تؤثر بعض العادات الغذائية في تخفيف امتصاص الفيتامينات والمعادن خلال شهر رمضان المبارك، سواء بسبب العادات الغذائية أو تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تعيق الاستفادة من العناصر الغذائية.

وتالياً تُسلّط الأخصائية في الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، الضوء على وجود خمس عادات تخفف امتصاص الفيتامينات، من أجل تلافيها.