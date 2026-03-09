حوارات «قايلة جوازات دبي» تتواصل عبر أثير «الأولى»

تواصل إذاعة «الأولى»، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، تعزيز حضورها الإعلامي خلال شهر رمضان المبارك عبر برنامج «قايلة جوازات دبي» في موسمه الرابع، الذي يبث بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، مستضيفاً نخبة من المسؤولين وصُنّاع القرار في عدد من الجهات الحكومية، في مساحة حوارية تجمع بين المعرفة المجتمعية، واستعراض التجارب الحكومية الرائدة في تطوير الخدمات، وتعزيز جودة الحياة.

ويُبث البرنامج من الاثنين إلى الخميس طوال الشهر الفضيل، مقدّماً نموذجاً إذاعياً يجمع بين الحوار المؤسسي والتفاعل المجتمعي، ويتيح للمستمعين فرصة الاطلاع على أبرز المبادرات الحكومية والمشاريع التطويرية التي تشهدها إمارة دبي خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً.

ويصاحب البرنامج طابع تفاعلي مميّز من خلال طرح مجموعة من الأسئلة اليومية التي تتناول التراث والموروث الشعبي الإماراتي، إلى جانب أسئلة معرفية مرتبطة بإنجازات الدولة ومبادراتها المستقبلية، فضلاً عن معلومات تعريفية بخدمات الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي. كما يقدم البرنامج جوائز يومية قيّمة للمشاركين، إضافة إلى جائزة كبرى تتمثّل في سيارة يتم السحب عليها في حلقة يوم الخميس من كل أسبوع.

وفي إطار الحوارات التي يستضيفها البرنامج، استضاف مستشار قطاع التميّز والخدمات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ميثاء القرقاوي، حيث استعرضت مسيرة التطوير المستمر التي تشهدها منظومة الخدمات الحكومية في الإمارة، مؤكدة أن العمل على تطوير الخدمات لا يقتصر على تحسين الإجراءات فحسب، بل يقوم على دراسة احتياجات المتعاملين، واستشراف مستقبل الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع تطلعات المجتمع.

كما استضاف البرنامج نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، إلى جانب مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل في الإدارة، العقيد عمر مطر المزينة.

كما استضاف البرنامج الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل بن سليطين.

ويواصل برنامج «قايلة جوازات دبي» عبر حلقاته تقديم تجربة إذاعية تثري المحتوى الرمضاني وتقرّب المستمعين من صُنّاع القرار والجهات الحكومية، بما يُعزّز الوعي المجتمعي بدور المؤسسات في خدمة الإنسان، وتحسين جودة الحياة.

• الموسم الرابع يبث بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.