بسبب الذكاء الاصطناعي .. ليفربول يشكو منصة إيلون ماسك

تقدم نادي ليفربول بشكوى رسمية إلى منصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وجاء ذلك بعد نشر منصة الذكاء الاصطناعي "Grok" التابعة لموقع "إكس" منشورات مسيئة تجاه النادي وجماهيره.

"Grok" الذي أطلقه رجل الأعمال إيلون ماسك عام 2023 واجه عدة أزمات سابقة تتعلق بالمحتوى الذي يولده.

ويمكن للمستخدمين طرح أسئلة على "Grok" أو طلب إنشاء محتوى، وقد طلب بعض المستخدمين منه إنشاء منشورات هجومية عن ليفربول وجماهيره، مع الإشارة إلى كارثتي هيلزبره وهيسل التي راح ضحيتها عدد كبير من مشجعي "الريدز".

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الردود التي نشرت من قبل "Grok"جاءت مليئة بإهانات جارحة ومسيئة، ما أثار غضباً واسعاً بين المشجعين.

كما طلب مستخدم آخر من النظام إنشاء منشور مسيء عن لاعب ليفربول الراحل ديوغو جوتا، الذي تُوفي في حادث سيارة العام الماضي مع شقيقه، وهو ما اعتُبر تجاوزاً خطيراً.

وكشفت الصحيفة أن إدارة ليفربول تحركت سريعاً لمحاولة إزالة هذه المنشورات من المنصة يوم الأحد، في وقت تبيَّن فيه أن أندية أخرى في الدوري الإنجليزي تعرضت لاستهداف مشابه، من بينها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وسندرلاند.