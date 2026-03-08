قريباً نسخة مدفوعة من "واتساب" .. وهذه مزاياها

يعمل تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، على تقديم اشتراك متميز مدفوع سيقدم العديد من الميزات لمشتركيه.

وستكون باقة الاشتراك ميزة اختيارية لتطبيق واتساب الأساسي مقابل رسوم شهرية، وستحمل الباقة اسم "واتساب بلس، وهي قيد التطوير حاليًا لنظامي iOS وأندرويد.

وستقدم باقة "واتساب بلس" خيارات تخصيص متعددة لتغيير مظهر التطبيق، وأيقونته، وألوانه، وتشمل هذه الخيارات 14 أيقونة جديدة، بالإضافة إلى خيارات ألوان متنوعة لعناصر واجهة المستخدم، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

وستتضمن الباقة ميزة تثبيت ما يصل إلى 20 محادثة بدلًا من الحد القياسي الحالي البالغ ثلاث محادثات فقط، وبالتالي سيتمكن المستخدمون من إضافة 17 محادثة مثبتة إضافية فوق الحد الحالي، مما سيمنحهم مزيدًا من المرونة للحفاظ على أهم محادثاتهم في متناول اليد بسهولة.

وستقدم الباقة مجموعة من النغمات الحصرية فقط لمشتركيها، وسيكون لكل نغمة أسلوبها المميز الخاص بها، مما سيجعل من السهل على المستخدمين تخصيص إشعارات المكالمات حسب مزاجهم.

من المتوقع أن تتضمن باقة "واتساب بلس" المزيد من الميزات مع مرور الوقت، مما يوسع نطاق خيارات تخصيص تجربة واتساب وتحسينها للمشتركين.

وعلى سبيل المثال، سيتمكن مستخدمو "واتساب بلس" من الوصول إلى ملصقات حصرية غير متوفرة لمستخدمي الخدمة المجانية. بالإضافة إلى ذلك، قد تصبح بعض التفاعلات على الرسائل أكثر غمرًا وتفاعلية.

وتهدف هذه التحسينات إلى جعل المحادثات أكثر حيوية وتفاعلية لمشتركي الباقة المدفوعة، مع الحفاظ على ميزات المراسلة الأساسية مجانية دون تغيير للجميع.

وسيكون اشتراك "واتساب بلس" اختياريًا بالكامل، مما يعني أن المستخدمين غير ملزمين بالاشتراك للاستمرار في استخدام واتساب. وستظل جميع الأدوات الأساسية للتطبيق -بما في ذلك إرسال واستقبال الرسائل، وإجراء المكالمات الصوتية والفيديو، ومشاركة الوسائط، والمشاركة في المجموعات، وميزات الخصوصية والأمان- متاحة بالكامل للجميع دون أي تكلفة.

ولم يؤكد واتساب بعد تسعير هذه الباقة المدفوعة أو موعد إطلاقها الرسمي، وقد يتم تعديل الميزات قبل إطلاقها على نطاق واسع.