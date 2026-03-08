المال وحده لا يشتري "فيراري" .. شروط غريبة وصارمة تضعها الشركة لامتلاك سيارتها

تتبع شركة فيراري الإيطالية استراتيجية اقتصادية تخالف جميع قوانين العرض والطلب التقليدية، فالشركة لا تبحث عن زبائن يمتلكون المال، بل تبحث عن "نخبة" تستحق الانتماء إلى عائلتها الأسطورية.

ففي عالم السيارات الفاخرة، حيث يتسابق الجميع لإرضاء العميل، تقف فيراري وحيدة كالعلامة التي تملك رفاهية "رفض" المشترين، محققة أرباحاً تجاوزت 6 مليارات دولار، ليس عبر بيع المزيد من السيارات، بل عبر التمنع عن بيعها.

ولا تبيع فيراري سيارات بمفهومها الميكانيكي، بل تبيع "هوية" و"برستيجاً" وشعوراً بالاستحقاق، فبينما تسعى شركات لبيع ملايين السيارات سنوياً، تكتفي فيراري بإنتاج حوالي 13 ألف سيارة فقط، وهو رقم مدروس بدقة لضمان أن يظل الطلب دائماً أعلى من العرض، ومع ذلك تبلغ قيمتها السوقية نحو 90 مليار دولار، وهو رقم يفوق شركات تبيع ملايين المركبات سنوياً.

وتشبه هذه الاستراتيجية نهج دور الأزياء الفاخرة مثل "هيرميس"، حيث يتم خلق الطلب عبر تقليل المعروض وتعزيز الشعور بالندرة والرغبة لدى العملاء الأثرياء.

كما أن قوائم الانتظار لدى فيراري قد تمتد لثلاث سنوات، وهو أمر قد يسبب الذعر لأي علامة تجارية أخرى، لكنه بالنسبة لـ "مارانيلو" (مقر الشركة) هو السلاح الأقوى لخلق حالة من "الخوف من ضياع الفرصة"، فالرسالة الضمنية واضحة: "احصل عليها الآن.. أو ربما لن تحصل عليها أبداً".

ويروي رائد الأعمال "جيف فينستر" تجربة صادمة تلخص هوس الشركة بالولاء؛ فبعد محاولته حجز سيارة فيراري (SUV) الجديدة، واجهه الموزع بسؤال محوري: "هل سبق لك امتلاك فيراري؟". وعندما كانت الإجابة "لا"، رُفض طلبه فوراً.

وهنا تبرز المفارقة العجيبة؛ فلكي تشتري سيارة فيراري جديدة، عليك غالباً أن تشتري واحدة "مستعملة" أولاً لإثبات جدارتك، والمثير للسخرية أن أسعار فيراري المستعملة قد تفوق الجديدة أحياناً، لأنها تعتبر "تأشيرة الدخول" للنادي المغلق.

وبمجرد دخولك نادي الملاك، لا تصبح السيارة ملكاً لك بالمعنى المطلق، بل تظل "تحت وصاية" الشركة وفق بنود صارمة من أبرزها:

- حظر البيع: يمنع بيع السيارة خلال العام الأول من امتلاكها، وإذا قررت البيع مستقبلاً، يجب إخطار الشركة أولاً، فمن يبيع السيارة بهدف الربح السريع يجد نفسه فوراً في "القائمة السوداء" للأبد.

- الولاء المطلق: إذا كنت من عشاق "لامبورغيني" وتملك أسطولاً منها، فقد يحرمك ذلك من الوصول إلى النسخ المحدودة من فيراري، فالصراع التاريخي بين العلامتين لا يزال حياً في مكاتب المبيعات.

- الهوية البصرية: تمنع فيراري إجراء تعديلات "خارجية" غير رسمية، فالطلاء الوردي، أو تغطية الشعار، أو التعديلات الميكانيكية اليدوية هي خطوط حمراء قد تجر عليك رسائل قانونية شديدة اللهجة من إيطاليا.

- السلوك العام: المشاهير وصناع المحتوى الذين يستخدمون السيارة كأداة للتباهي الصارخ أو السلوكيات الفجة قد يجدون أنفسهم مطرودين من قائمة الملاك، فالعلامة تنشد "الرقي والرزانة".

وتعتمد فيراري كذلك على سياسة "قوة التسعير"، حيث تستطيع رفع أسعار بعض الطرازات بنسبة تصل إلى 10% دون التأثير على الطلب، بفضل مكانتها الفريدة في السوق.

كما يمثل تخصيص السيارات أحد مصادر الربح الأساسية، إذ يدفع العملاء مبالغ كبيرة للحصول على تصميمات ومواصفات فريدة.

ومن أغرب أسرار الشركة التي تثير دهشة الأثرياء هو موقفها الحازم من البيع النقدي المباشر (الكاش)؛ حيث ترفض فيراري البيع النقدي "المجهول" لأنها تصر على تتبع مصدر الثروة والتأكد من "نقاء" سمعة المشتري.

وبالنسبة لفيراري، البيع ليس مجرد عملية تجارية، بل هو منح "صك ملكية" لقطعة من تاريخ إيطاليا، لذا، هي تفضل التمويل البنكي أو المعاملات الموثقة التي تتيح لها فحص خلفية العميل (Background Check) بدقة شديدة، فالمال وحده لا يمنحك جواز سفر لدخول مارانيلو؛ بل السمعة، والتاريخ المهني، ومدى مواءمة شخصيتك مع قيم "الرزانة" التي تروج لها العلامة.

أما "التحدث بسوء" عن العلامة، فهو الخطيئة التي لا تُغتفر، فهناك صحفيون ومشاهير مثل "50 Cent" واجهوا غضب الشركة بعد انتقادهم لعيوب تقنية أو أسلوب التعامل، مما أدى لحظرهم من شراء النسخ الجديدة.

ويصف الملياردير "روبرت هيرجافيك" تجربة امتلاك "الفيراري" بالأمر الاستثنائي الذي يتطلب ولاءً مطلقاً وامتثالاً لتقاليد عريقة، لكنه يؤكد أن العائد النفسي يستحق كل هذا العناء، واصفاً السيارة بأنها "أجمل ما صنعته يد بشرية".

ويرى محللون أن هذه الاستراتيجية القائمة على الندرة والطقوس الصارمة هي ما يمنح فيراري هالة شبه أسطورية في عالم الرفاهية، خاصة في عصر أصبح فيه كل شيء تقريباً متاحاً للشراء أو التقليد.