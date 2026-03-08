1.2 مليون إسترليني قيمة منزل محمد صلاح الفاخر في ليفربول

كشفت تقارير إعلامية عن أحد أهم أسرار تألق النجم محمد صلاح خلال مسيرته مع ليفربول.

يعيش الدولي المصري حياة هادئة خارج الملعب في مدينة ليفربول، حيث يمتلك منزلاً فاخراً يقدر ثمنه بنحو 1.2 مليون جنيه إسترليني، ويعد هذا المسكن أحد الأماكن التي وفرت له الاستقرار خلال سنوات تألقه مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقع المنزل في إحدى المناطق الهادئة بمدينة ليفربول، ويمتد على مساحة تقارب 4733 قدماً مربعة، ما يمنح اللاعب مساحة واسعة تجمع بين الراحة والخصوصية بعيداً عن الأضواء والضغوط اليومية التي ترافق حياة نجوم كرة القدم.

ويتكون المنزل من خمس غرف نوم وخمسة حمامات، إضافة إلى مساحات معيشة واسعة تم تصميمها بأسلوب حديث يراعي الراحة والعملية في الوقت نفسه، وهو ما جعله مكاناً مناسباً للاعب وعائلته خلال فترة إقامته في إنجلترا.

ويفضل محمد صلاح الحفاظ على خصوصية حياته العائلية، لذلك اختار منزلاً يوفر له الهدوء والأمان، بعيداً عن صخب المدينة، خصوصاً في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بين جماهير ليفربول وعشاق كرة القدم حول العالم.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول، أصبح صلاح واحداً من أبرز نجوم الفريق، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات، ما جعله أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي خلال السنوات الأخيرة، بينما وفر له هذا المنزل قاعدة مستقرة يعيش فيها مع أسرته خلال مسيرته الكروية في إنجلترا.