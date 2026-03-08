روسي نسي نافذة منزله مفتوحة ثلاث سنوات فاحتلّه الحمام

نشر رجل في منتصف العمر من بلدة فوركوتا الروسية، وهي بلدة تعدين، مؤخرًا مقطع فيديو لشقة يملكها، سرعان ما انتشر على نطاق واسع. يظهر في الفيديو عشرات أزواج الحمام مصطفة على الأثاث وكأنها تملك المكان، والأرضية مغطاة بالكامل بالفضلات والريش.

ووفقًا لصحيفة كومسومولسكايا برافدا، غادر الرجل فوركوتا قبل ثلاث سنوات للعمل في سيبيريا، لكنه نسي إغلاق إحدى نوافذ الشقة. وكان هذا كل ما يحتاجه الحمام المحلي ليستقر، محولًا منزل الرجل إلى مسكن حمام. ويُسمع صاحب الشقة في الفيديو وهو يقول: "غادرت فوركوتا قبل ثلاث سنوات. ماذا حدث خلال تلك الفترة؟ " "أعشاش، ريش، كمية هائلة من الفضلات تكفي لصب أرضية جديدة. ينظر الحمام إليّ وكأنني مستأجر متأخر عن دفع الإيجار. لستُ مالك العقار، أنا غازٍ لدولة حمام."

وانتشر فيديو الشقة المدمرة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية، مُثيرًا موجة من التعليقات الطريفة، لكن صاحبها لا يبدو مُستعدًا للضحك. ويُقدّر الخبراء أن تكلفة تجديد الشقة واستبدال جميع الأثاث تتراوح بين مليون ونصف إلى مليوني روبل (بين 18 ألف و25 ألف دولار) ، أي ما يُعادل قيمتها السوقية الحالية تقريبًا.

ولسوء الحظ، حتى لو قرر الرجل أن تجديد الشقة مُجدٍ، فعليه أن يُراعي تكلفة جعلها صالحة للسكن بشكل آمن. فبحسب الخبراء، الحمام مُعرّض لأمراض مُختلفة، منها إنفلونزا الطيور وداء الببغاء، لذا يجب مُعالجة الأرضيات والجدران بمواد كيميائية خاصة لضمان خلوها من أي مُلوّثات.