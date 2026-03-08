ممرات نقل خضراء تمتد آلاف الكيلومترات في الصين

كشفت الصين النقاب، أمس، عن تنفيذ مشروع طموح لإنشاء أكثر من 10 آلاف كيلومتر من ممرات النقل الخالية من الانبعاثات الكربونية، وذلك ضمن إطار خطتها الخمسية الـ15 الممتدة حتى عام 2030، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء نقلاً عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

ونقلت الوكالة عن المسؤول باللجنة، يوان دا، قوله إن هذه المبادرة تأتي في سياق استراتيجية حكومية أوسع، تهدف إلى تسريع وتيرة إزالة الكربون من القطاع الصناعي.

ويُقصد بممرات النقل الخضراء أو الخالية من الكربون، الطرق المخصصة لنقل البضائع التي تعتمد بالكامل على مصادر الطاقة النظيفة، ما يضمن انعدام أو انخفاض الانبعاثات الكربونية إلى أدنى مستوى ممكن.