«ناسا» تحسم الجدل حول احتمال اصطدام كويكب بالقمر

استبعدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) نهائياً أي احتمال لاصطدام كويكب «2024 YR4» بالقمر في عام 2032، وفقاً لأرصاد جديدة من تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي.

وكانت حسابات سابقة للمسار المداري لهذا الكويكب قد أشارت إلى احتمال ضئيل لاصطدامه بالقمر بنسبة 4.3%، لكن القراءات المحسنة من تلسكوب «جيمس ويب»، التي جمعت في فبراير الماضي، أكدت أن الكويكب سيمر على مسافة آمنة تبلغ 13 ألفاً و200 ميل من سطح القمر في 22 ديسمبر 2032.

واكتشف الكويكب، الذي يبلغ قطره نحو 200 قدم (بحجم مبنى مكون من 15 طابقاً)، في أواخر عام 2024 بوساطة نظام الإنذار المبكر في تشيلي.

وفي أوائل عام 2025، أثيرت مخاوف قصيرة من احتمال اصطدامه بالأرض، لكن هذا السيناريو استبعد سريعاً، بينما استمر الغموض حول احتمالية اصطدامه بالقمر لفترة أطول.

ومنذ ربيع 2025، أصبح الكويكب باهتاً جداً، لدرجة تعذر رصده، إلى أن التقطته كاميرا تلسكوب «جيمس ويب» الشهر الماضي، لتحسم النتيجة نهائياً لمصلحة المرور الآمن.

يشار إلى أنه ليس من غير المألوف أن تكون التوقعات الأولية لمسار مدار كويكب قريب من الأرض غير دقيقة لدرجة تُوحي باحتمالية اصطدامه. وعادةً ما تستبعد الدراسات اللاحقة الاصطدام.