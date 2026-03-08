حي رمضان في مدينة إكسبو دبي.. رحلة بعبق الماضي تحت قبة الوصل

من خلال أكشاك صممت على هيئة البراجيل التراثية، وأسماء دكاكين تستحضر ملامح الزمن الجميل، مثل «دكان يدو» و«مال أول»، فضلاً عن الركن الخاص بالألعاب التراثية، يطل حي رمضان في مدينة إكسبو دبي، بحلة تستعيد صور الشهر الفضيل من الذاكرة الجميلة. ويقدم الحي لزواره رحلة دافئة بين عبق الماضي ونبض الحاضر، تحت قبة الوصل، من خلال برنامج حافل بالأنشطة الليلية التي يستمتع بها جميع أفراد العائلة، وسط أجواء خاصة تجمع بين الترفيه وإحياء التراث.

وقالت المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول، لـ«الإمارات اليوم»: «قررنا أن يكون رمضان مختلفاً هذا العام، لاسيما أنه نظم تحت مظلة (موسم الولفة) ضمن مبادرة (رمضان في دبي)، ليكون عبارة عن لمة للعائلة وليس مجرد إفطار عادي، خصوصاً أننا في الدورات السابقة كنا نركز على تقديم أفضل أنواع الإفطار، وارتأينا في هذا العام التركيز على الأجواء العائلية».

وأضافت: «عملنا على إيجاد ركن خاص بالفعاليات التراثية، ومنها لعبة (تيلا)، فضلاً عن وجود الملاعب الرياضية لكرة السلة وكرة القدم، وكذلك وضع ألعاب (بلاي ستيشين)، ولهذا تم فصل القبة إلى قسمين، قسم عالمي، وآخر إماراتي يستحوذ على نصف القبة، ويحمل الشكل التراثي ليشعر الزوار بأنهم في ضيافة أمهاتنا».

موسم الولفة

ويأتي حي رمضان ضمن فعاليات موسم الولفة، ونوهت آمنة أبوالهول إلى أنها كانت ضمن الفريق الإبداعي الخاص بهذا الموسم منذ انطلاقته، والذي يجمع ما يقارب 15 شخصاً من المبدعين والفنانين، كان هدفهم ابتكار موسم عالمي، موضحة أن حي رمضان كان من المبادرات الحاضرة في كل مناقشة، إذ كان الهدف تقديم أفكار تقرب الناس من بعضهم بعضاً، وتثقف الجيل الجديد حول العادات والتقاليد وقيم الدين الإسلامي.

ولفتت إلى أنه في هذا العام تم وضع كثير من الفعاليات العائلية، وإضافة فعالية لتحفيظ القرآن الكريم في مسجد إكسبو، كما أن البرنامج الخاص بالفعاليات صمم بما يلائم مختلف الفئات العمرية، بدءاً من الصغار وصولاً حتى كبار السن، ويتضمن الكثير من الأنشطة، ومنها «ليالي الفردوس» الخاصة بالموسيقى، حيث تقدم نساء الفرقة العزف الأوركسترالي.

وأضافت أن حي رمضان يواكب الكثير من الفعاليات الأخرى، كالاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث سيتم تنظيم حفل يشبه فكرة الكاريوكي، وستعزف الفرقة وسيتم وضع كلمات الأغنيات على الشاشة ليشارك الجمهور في الغناء مع العزف. ومن الأنشطة الأخرى، فعالية الجري، فضلاً عن التعاون مع جهات حكومية لتنظم فعالياتها في حي رمضان.

تجربة متكاملة

وشددت آمنة أبوالهول على التركيز على الفعاليات التراثية، كما تمت إضافة شخصيتي «راشد» و«لطيفة» في «رحلة البحث عن القمر»، وهي من الفعاليات المهمة التي ينتظرها الأطفال، فضلاً عن وجود الألعاب الشعبية التي أصبحت بأحجام كبيرة. وذكرت أن الدخول إلى عيش التجربة المتكاملة في مدينة إكسبو دبي يكون بشراء تذكرة تتيح الاستمتاع بالإفطار وكل الفعاليات الخاصة بالعائلة.

أما الإفطار الخاص بحي رمضان، فنوعان، حسب آمنة أبوالهول، الأول هو الإماراتي المكون من 12 محطة، وهو جماعي، بينما هناك إفطار آخر يتم التعامل فيه على مبدأ المطعم، ويشتمل على أطباق متنوعة ومن مطابخ متعددة. وإلى جانب هذه الفعالية تقدم شرطة دبي فعاليات متنوعة على نحو يومي عند موعد الإفطار، ومنها الخيالة والعسكرية والفرقة الموسيقية للأطفال وغيرها كثير.

وحول الديكور الذي صمم لحي رمضان، قالت آمنة أبوالهول إنه تمت دراسة الألوان على نحو جيد، وانتقاء الألوان المريحة، واختيار طابع البراجيل ونبتة الجهنمية التي تجذب الناس، مشيرة إلى أن مدينة إكسبو دبي تعمل على إعادة التدوير، ولذا فبعض تفاصيل الديكور، ومنها المداخن تعتمد على إعادة التدوير.

أما المشاريع الموجودة في الأكشاك، فأوضحت أنها استقطبت أفكاراً أغلبها منزلية، ومنحت مساحات بشكل مجاني ودون أي عقود تقيدهم، في خطة تهدف إلى دعم أصحاب تلك المشاريع. وأشادت بتعاون مختلف الجهات التي أسهمت في نجاح فعالية حي رمضان، ومنها هيئة الثقافة والفنون في دبي، وشرطة دبي.

ولفتت إلى أنه بعد انتهاء شهر رمضان، سيكون هناك موسم خاص بالفعاليات الخاصة بإكسبو بعد العيد، ومنها موسم الأوركسترا، ومهرجان الحصاد وحفل نهاية موسم الوصل، مع وجود مفاجأة مرتبطة بموسم الصيف، على حد تعبيرها.

تقدير عائلات حماة الوطن

قالت المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول، إنه انطلاقاً من الشعور بالحاجة لمساندة عائلات حماة الوطن، أطلقت المدينة، مبادرة الإفطار الخاص بعائلات حماة الوطن، والتي تمثل دعوة لأفراد أسر حماة الوطن للإفطار في مدينة إكسبو، وهي دعوة مفتوحة حتى نهاية شهر رمضان الكريم. واعتبرت هذه المبادرة عربون محبة صغيراً، للتعبير عن التقدير العميق لشجاعة وتفاني القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على أمن الوطن وأبنائه وكل من يقيم على أرضه الطيبة. ونوهت بأن ما يقدمه حماة الوطن كي يعيش جميع أفراد الوطن بسلام وأمان يستحق الإشادة، وهذه اللفتة الرائعة تجاه عائلاتهم للتعبير عن التقدير.

