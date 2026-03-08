استجابة لعشاق القراءة في دبي.. «بيغ باد وولف» يمدد فعالياته

استجابةً للطلب المتزايد من عشاق القرّاءة، كشف القائمون على معرض «بيغ باد وولف 2026» عن تمديده حتى 15 مارس الجاري في قاعة ساوند ستيج بمدينة دبي للاستوديوهات.

وأكد منظمو أكبر معرض لبيع الكتب في العالم أن الأيام الإضافية ستتيح الفرصة لعدد أكبر من العائلات والطلبة ومحبي القراءة في مختلف أنحاء دولة الإمارات لزيارة الحدث والاستمتاع بعروضه، حيث تبدأ أسعار الكتب من درهمين فقط.

وكان من المقرر أن يختتم المعرض فعالياته اليوم، إلا أنه تقرر تمديده ليواصل استقبال القراء حتى 15 الجاري. وسيبقى معرض الكتب مفتوحاً يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الثانية بعد منتصف الليل.

من جهته، قال الشريك المؤسس لشركة «بيغ باد وولف»، أندرو ياب: «استجابةً لآلاف الطلبات التي تلقيناها من زوارنا الدائمين، وكذلك من الحاضرين للمرة الأولى، يسعدنا الإعلان عن تمديد مدة معرض الكتاب. وسيمنح هذا التمديد مزيداً من الزوار الفرصة للاستمتاع بالفعالية، واقتناء عناوينهم المفضلة من بين أكثر من مليون كتاب معروض في مدينة دبي للاستوديوهات».

وأضاف: «مع تخصيص مساحات مميزة للقراء الصغار وأجواء مناسبة للعائلات، يوفر معرض الكتب بيئة تفاعلية تجمع بين الاكتشاف والتعلّم. كما نتيح لزوارنا فرصة تصفح الكتب على مهل، واستكشاف أنواع أدبية جديدة، واستعادة متعة تقليب صفحات الكتب الورقية».

وتابع أندرو ياب: «جمعنا ما يقارب 18 ألف عنوان ضمن مجموعة واسعة من الفئات الأدبية ومختلف الفئات العمرية. بدءاً من كتب الأطفال المصوّرة وكتب الأنشطة المخصصة للصغار وصولاً إلى الأعمال الأدبية والكتب الروائية الموجهة لليافعين، حيث تعكس هذه المجموعة تنوّع الاهتمامات القرائية في مجتمع دولة الإمارات متعدد الثقافات».

وتُقام نسخة عام 2026 تحت شعار «ما وراء الضجيج»، لتسلّط الضوء على أهمية إعادة التواصل مع متعة القراءة الهادفة في عصرٍ تهيمن عليه المشتتات الرقمية المتواصلة. ويعكس هذا الشعار الرسالة الأوسع للحدث، والمتمثلة في جعل الكتب في متناول الجميع وتشجيع العائلات على تبنّي عادات قراءة مستدامة داخل المنزل. ومن خلال إزالة العوائق المرتبطة بالكلفة وتوفير مجموعة واسعة من العناوين تحت سقف واحد، يواصل معرض «بيغ باد وولف للكتب» ترسيخ مكانة القراءة بوصفها تجربة شخصية غنية يمكن مشاركتها مع الآخرين.

وشهد قسم كتب الأطفال هذا العام مزيداً من التنظيم، حيث جرى تقسيمه إلى فئات عمرية من أربع سنوات وما دون، ومن خمس إلى ثماني سنوات، ومن ثماني سنوات إلى 12 سنة، بما يسهّل على أولياء الأمور والأطفال العثور على الكتب المناسبة لكل فئة عمرية.

وأكمل أندرو ياب: «نلتزم بدعم المؤسسات التعليمية وتشجيع تطوير المكتبات الشخصية ومكتبات الفصول الدراسية. ويحصل الطلاب والمعلمون على خصم إضافي بنسبة 5% على جميع الكتب الإنجليزية التي يبيعها معرض بيغ باد وولف، دون حد أدنى للشراء، عند إبراز بطاقة هوية سارية عند الدفع».

حكاية معرض

تأسّس معرض «بيغ باد وولف» للكتاب في ماليزيا عام 2009 بمبادرة من أندرو ياب وجاكلين نغ، المؤسسين المشاركين لمنصة BookXcess. وانطلق كفكرة تهدف إلى جعل الكتب في متناول الجميع بأسعار ميسّرة، ليتحوّل لاحقاً إلى أكبر معرض لبيع الكتب في العالم. وجال أكثر من 55 مدينة في 17 دولة حول العالم.

أندرو ياب:

. التمديد سيمنح مزيداً من الزوار الفرصة لاقتناء عناوينهم المفضلة من المعرض.

. 18 ألف عنوان، ومليون كتاب في المعرض.