7 أفكار لديكور منزلي ملهم في أجواء رمضان والعيد

في أجواء رمضان والعيد، يصبح المنزل مساحة تجمع العائلة والأصدقاء، وتنعكس فيه روح الضيافة والدفء. وتلعب الألوان المختارة والقطع الديكورية دوراً أساسياً في خلق أجواء أنيقة ومريحة تعكس الذوق الشخصي، وتضيف لمسة من الفخامة الهادئة. فمن تنسيق المائدة إلى اختيار التفاصيل الصغيرة في الديكور، يمكن للعناصر المختارة بعناية أن تحوّل المساحات اليومية إلى مشهد جميل يعزز لحظات اللقاء والاحتفال، ويجعل تجربة الضيافة أكثر تميزاً ودفئاً. وتقدم المختصة جيرالدين دوبري بعض النصائح لعملية اختيار الألوان والقطع المناسبة لديكور رمضان والعيد.. وتالياً سبع منها: