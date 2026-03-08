%27 من الأسر في ألمانيا: لا نملك أي مدخرات

يواصل حجم الثروات المالية للأفراد في ألمانيا الارتفاع، إلا أن أكثر من ربع الأسر لا تملك أي مدخرات وفقاً لتصريحاتها، حيث أفاد 27% من أصل 1007 مشاركين في استطلاع أجراه معهد «إيبسوس» بتكليف من بنك «آي إن جي» بأنهم لا يملكون أي أموال مدخرة.

وكانت النسبة في استطلاع أجري قبل عام أقل قليلاً وبلغت 23.5%. وفي الوقت نفسه تراجعت نسبة المدخرين من 70.7% في استطلاع عام 2024 إلى 63.7% في الاستطلاع الذي أجري في ديسمبر الماضي.

وأفاد 46.7% من المشاركين بأن دخلهم غير كاف للادخار. كما قال 22% إن ارتفاع أسعار المعيشة أدى إلى استنزاف احتياطاتهم المالية.

وأفاد 17.9% بأنهم يشعرون بالقلق حيال شؤونهم المالية. كما وافق 36.5% على العبارة الآتية: «بسبب وضعي المالي أشعر بأنني لن أمتلك أبداً الأشياء التي أرغبها في حياتي».