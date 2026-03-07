النباتيون أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 30 %

كشفت دراسة بحثية أن اتباع نظام غذائي نباتي قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان بنسبة قد تصل إلى 30 بالمئة مقارنة بآكلي اللحوم.

لكن الباحثين حذروا في المقابل من احتمال ارتفاع خطر نوع شائع من سرطان المريء لدى النباتيين.

وبحسب الدراسة سجّل النباتيون انخفاضاً في خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 21 بالمئة، وسرطان الثدي بنسبة 9 بالمئة، وسرطان البروستاتا بنسبة 12 بالمئة، وسرطان الكلى بنسبة 28 بالمئة.

لكن باحثي جامعة أكسفورد أشاروا إلى أن النباتيين لديهم ما يقارب ضعف خطر الإصابة بالنوع الأكثر شيوعاً من سرطان المريء مقارنة بآكلي اللحوم، مرجّحين أن يكون ذلك مرتبطاً بنقص بعض العناصر الغذائية الأساسية لدى البعض.

وكانت أبحاث سابقة قد ربطت تناول اللحوم المصنّعة بزيادة خطر سرطان الأمعاء، وربما سرطان المعدة أيضاً.

كما ترتبط اللحوم الحمراء بارتفاع المخاطر، بينما لم تُظهر اللحوم البيضاء مثل الدجاج والديك الرومي ارتباطاً مماثلاً.

وخلص الباحثون إلى أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بـكمية استهلاك اللحوم عموماً، أم أن هناك عوامل محددة في الأنظمة النباتية تسهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.