5 مشروبات غنية بفيتامين " D " لتعزيز العظام وتقوية المناعة

يعد "فيتامين د" من العناصر الأساسية لصحة الجسم، إذ يساعد على امتصاص الكالسيوم لبناء عظام قوية ويقوي الجهاز المناعي. ورغم أن بعض الأطعمة تحتوي على فيتامين د طبيعيًّا، فإن إضافته إلى المشروبات باتت وسيلة شائعة وسهلة لتعزيز استهلاكك اليومي.

وبحسب موقع Very Well Health، إليك خمسة مشروبات تدعم المناعة وتعزز العظام:



الحليب المدعم

يُعد الحليب أحد أفضل مصادر "فيتامين د"، إذ يحتوي كوب من الحليب المدعم (240 مل) على حوالي 120 وحدة دولية، أي نحو 20% من الكمية اليومية الموصى بها. كما يوفر الحليب الكالسيوم الضروري للعظام، ما يجعله خيارًا مثاليًّا لتعزيز الصحة العظمية.



حليب الصويا المدعم

بديل نباتي للحليب الحيواني، يحتوي كوب من حليب الصويا المدعم أيضًا على 120 وحدة دولية من "فيتامين د"، ما يعادل 20% من الاحتياج اليومي.

حليب اللوز والبدائل الأخرى

يحتوي كوب حليب اللوز المدعم على نحو 107 وحدات دولية من "فيتامين د"، بينما يوفر حليب الأرز والشوفان حوالي 100 وحدة لكل كوب. على الرغم من أن الكمية أقل قليلًا من الحليب الحيواني، إلا أنها تساعد في تحقيق الاحتياجات اليومية.

عصير البرتقال المدعم

يساهم كوب من عصير البرتقال المدعم يوميًا في تلبية احتياجات الجسم من "فيتامين د"، حيث يحتوي على 100 وحدة دولية. وأظهرت الدراسات أن شرب العصير المدعم يوازي فعالية مكملات "فيتامين د" للبالغين.

الكفير

مشروب الألبان المخمر غني بـ"فيتامين د" أيضًا (حوالي 100 وحدة لكل كوب)، ويتميز باحتوائه على البروبيوتيك الذي يعزز صحة الجهاز المناعي.



كيفية معرفة المشروبات المدعمة؟

ابحث على العبوة عن كلمة "مدعم" أو تحقق من المعلومات الغذائية لمعرفة نسبة فيتامين د المضافة مقارنة بالقيمة اليومية الموصى بها.

تناول هذه المشروبات بانتظام يمكن أن يساعدك على الحفاظ على عظام قوية ودعم المناعة بطريقة طبيعية وسهلة.