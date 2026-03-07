السنمكة عشبة سحرية تغني عن صيدلية كاملة

تُعَدّ عشبة السنمكة من أشهر الأعشاب المستخدمة في الطب التقليدي منذ قرون؛ خاصة في العالم العربي وآسيا. تنتمي إلى نباتات السنا (Senna) وتُعرف بخصائصها المليّنة ودورها في دعم صحة الجهاز الهضمي. وقد استُخدمت تاريخياً في الطب الشعبي لتنظيف الأمعاء وتحسين حركة القولون، كما دخلت في بعض المستحضرات العشبية الحديثة. وهنا أهم فوائد عشبة السنمكة:

فوائد عشبة السنمكة والجهاز الهضمي

عشبة السنمكة هي في الأصل نبات مزهر ينتمي إلى عائلة البقوليات، وقد استُخدمت أوراقها منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي كمليّن طبيعي، وذلك بسبب احتوائها على مركّبات الجليكوسيدات التي تساهم بشكل كبير في الحدّ من الإمساك، بالإضافة إلى أنها تتوافر في متاجر الأغذية الصحية على شكل كبسولات وأكياس صغيرة تشبه أكياس الشاي أو زيوت عطرية.

تساعد عشبة السنمكة في تقليل بعض اضطرابات الجهاز الهضمي.

تتسبّب مركّبات الجليكوسيدات الموجودة في أوراق عشبة السنمكة في حدوث تقلّصات تؤدي إلى زيادة حركة الأمعاء، وبالتالي فهي تساهم في التخلُّص من فضلات الطعام خلال فترة قصيرة تمتد من 6 إلى 12 ساعة فقط من تناوُل الوجبة الغذائية.

تُستخدم أوراق عشبة السنمكة في الطب الصيني التقليدي لإزالة الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة؛ مما يساعدها في التخلص من المواد الغذائية الراكدة في المعدة.

تُستخدم كمطهّر طبيعي قبل إجراء عملية تنظير أو جراحة القولون.

عشبة السنمكة وعسر الهضم: السنمكة فعّالة جداً في التخفيف من الأعراض المصاحبة لعسر الهضم مثل حرقة المعدة، الغثيان والتجشؤ المستمر. وعندما تضاف مع الأعشاب العطرية، تقلّل من تراكُم الغازات المزعجة في المعدة، وبالتالي التقليل من الانتفاخ.

فوائد عشبة السنمكة وتخفيف الوزن

تُشير بعض الأبحاث إلى أن عشبة السنمكة قادرةٌ على: منع امتصاص السعرات الحرارية، تحفيز عملية التمثيل الغذائي وإحراق الدهون المتراكمة في الجسم؛ خصوصاً في منطقة البطن، كما في إحراق السعرات الحرارية الزائدة. وبالتالي، تخفّف هذه العشبة الوزن، وتُحارب مشكلات السِمنة. كما تُستخدم في تليين الأمعاء وتحفيز جدار المعدة على تنظيفها؛ لاحتوائها على حمض الجلوكسيد الرغوي. فضلاً عن أنها تخلّص جهاز الهضم من الغازات، إذا ما خُلطت مع الأعشاب الطاردة للريح كالنعناع والشمر. وتحسِّن أداء جهاز الهضم، وتعالج عسر الهضم والإمساك وتُحفز على إفراز السوائل في الأمعاء.

تحتوي السنمكة على نسبة عالية من فيتامينات "A" و"B" و"C" و"D"؛ إضافةً إلى: مركّبات الفلافونويد، مواد هلامية، زيت طيار، ومركّبات جلوكوزيدات نفثالينية.

إحدى فوائد عشبة السنمكة، أنها تخفف الوزن، وذلك ناتج من عمل العشبة كمليّن قوي يساعد في القضاء على الأطعمة غير المهضومة في الأمعاء الغليظة؛ مما يعمل على زيادة فعالية عملية التمثيل الغذائي، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الوزن.

فوائد السنمكة في علاج الالتهابات

تمتلك الزيوت العطرية المستخلصة من هذه العشبة، خصائص مضادّة للبكتيريا؛ مما يمنع تكاثُر البكتيريا؛ خاصةً عند الإصابة بالالتهابات. كما أن مضغ أوراقها يمكن أن يعالج التهابات الفم والتهاب اللثة.