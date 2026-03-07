هل توجد حضارات أخرى تعيش خارج كوكب الأرض؟

حقق الباحثون في ناسا أول تقدم في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض في يوليو 2015، عندما اكتشفت أجهزة تلسكوب كيبلر أول كوكب خارجي شبيه بالأرض في مجرتنا.

ويُقارب حجم الكوكب Kepler-186f حجم الأرض، ويدور حول نجمه فيما يُسمى بالمنطقة الصالحة للسكن. ولا يزال من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت هناك حياة أو حضارة بشرية.

هل توجد حياة في الفضاء غيرنا؟

لطالما شغل هذا السؤال العقل البشري، ولعدة عقود، شغل الباحثين والعلماء أيضا. وحسب تقرير لصحيفة شتيرن الألمانية، يستخدم الباحثون آليات عملاقة للبحث عن إشارات من كائنات ذكية خارج كوكب الأرض، ولكن دون جدوى حتى الآن.

لكن يعتقد العديد من الباحثين أن الحياة محتملة للغاية، بل وموجودة ليس فقط في الفضاء، بل أيضا في مجرة درب التبانة. ومن غير الواضح أبدا عدد الحضارات المتقدمة التي نتوقع وجودها، والتي قد تكون على الأقل قادرة على التواصل معنا نحن البشر.

وقدّم الدكتور مانويل شيرف والبروفيسور هيلموت لامر من معهد أبحاث الفضاء في غراتس، حساباتهما المتسمة بالواقعية في مؤتمر علوم الكواكب الأوروبية لهذا العام في هلسنكي.

ووفقا لحساباتهما، فإن أقرب حضارة إلينا ربما تبعد عنا 33,000 سنة ضوئية، أي على الجانب الآخر من درب التبانة، كما تُرى من الأرض. ويجب أن يكون عمرها 280,000 سنة على الأقل، وربما مليون سنة، لتتواجد في نفس زمن حضارتنا.

ويكمن السبب، وفقا للمؤلفَين، في الظروف الخاصة التي يجب أن تتوافر لظهور الحياة وتطور الحضارات.

والعوامل الحاسمة هي، أولا: المسافة الصحيحة من النجم المركزي، وغلاف جوي بتركيز مناسب من ثاني أكسيد الكربون: فكلما ارتفع التركيز، زاد احتمال أن تكون جاذبية الكوكب كافية لمنع الغلاف الجوي من التسرب إلى الفضاء، ولتمكين عملية التمثيل الضوئي للنباتات. إلا أن الإفراط في التركيز سيؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، وسيكون سامً للكائنات الحية الأكثر تطورا.

لا وجود لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي دون حركة الصفائح التكتونية

ولهذا السبب تحديدا، ووفقا للباحثين، تُعد حركة الصفائح التكتونية للكوكب أمرا بالغ الأهمية: فالبراكين تقذف كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، حيث تصطدم الصفائح أو تتمزق، ولكن ليس إلى الأبد. فبمجرد توقف حركة الصفائح - وهو أمر متوقع بالنسبة للأرض خلال 200 مليون إلى مليار سنة، سيُخزّن الكربون بالكامل في الصخور. وعندها لن تكون عملية التمثيل الضوئي ممكنة.

وقد حسب الباحثان المدة التي ستظل فيها الحياة ممكنة على كوكب بتركيزات مختلفة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وفقا لهذا، يُمكن لكوكب شبيه بالأرض بتركيز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10%، أن يحافظ على محيطه الحيوي لمدة 4.2 مليار سنة. أما بتركيز 1% فقط، فلن يدوم أكثر من 3.1 مليار سنة كحد أقصى.

ولكن يجب أن يتوفر الأكسجين أيضا بكميات كافية، إذ يُقدّر المؤلفون نسبة 18% على الأقل. أولًا، سيكون من المستحيل تطوير حياة أعلى مع انخفاض نسبة الأكسجين. ثانيًا، ستكون النار المفتوحة أمرًا لا يُصدّق - والتي بدونها لما وُجدت الحضارة البشرية.

إذا أخذت كل هذه العوامل بعين الاعتبار، يستنتج المؤلفون أنه: "لكي توجد عشر حضارات في مجرة درب التبانة، في الوقت ذاته مع حضارتنا، يجب أن يكون متوسط العمر أكثر من عشرة ملايين سنة"، كما يقول شيرف، وفقًا لبيان صحفي. وبالتالي، فإن عدد الكائنات الذكية خارج الأرض "صغير جدا"، ويضيف شيرف أنه يعتمد إلى حد كبير على عمر الحضارة.

فهل يجب علينا إذا التوقف عن البحث عن الكائنات الذكية خارج الأرض؟ يرفض شيرف ذلك قائلا: "على الرغم من أن الكائنات الفضائية قد تكون نادرة، إلا أن هناك طريقة واحدة فقط لمعرفة ما إذا كانت موجودة، وهي البحث عنها".