لص يستخدم مترجم غوغل للتهديد والشرطة تلاحقه

دخل رجلٌ مطعمًا إكوادوريًا في شارع ساوث بمدينة نيوارك (الولايات المتحدة) واشترى فنجان قهوة، ثم أخرج هاتفه، واستخدم مترجم جوجل، وأعلن عن عملية سطو، بحسب الشرطة.

وهدد الرجل مستعينا بالمترجم الذكي بقتل أمينة الصندوق إن لم تفتح درج النقود، ففرت هاربةً، وفقًا للشرطة، ثم حاول المشتبه به سحب الدرج بنفسه لكنه لم يتمكن من ذلك.

وتضم منطقة آيرونباوند في نيوارك عددًا كبيرًا من السكان اللاتينيين. ربما افترض الرجل أن موظفي المطعم لا يتحدثون إلا الإسبانية، لكن صاحب المطعم أخبر قناة News 12 أن أمينة الصندوق كانت تتحدث الإنجليزية وقت وقوع السرقة.

ثم، بحسب الشرطة، ألقى المشتبه به قهوته وغادر المكان. شوهد آخر مرة وهو يسير باتجاه بينينجتون كورت. نشرت السلطات صورًا له من كاميرات المراقبة ولم تُسجّل أي إصابات، فيما طلبت الشرطة مساعدة العامة من أجل القبض عليه.