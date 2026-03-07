عاصفة في حب الإمارات تجتاح منصات التواصل الاجتماعي: وطن يعيش فينا

عاصفة حب للإمارات واعتزاز بها تشهدها منصات التواصل الاجتماعي منذ اندلاع الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تتعرض لها الدولة ودول المنطقة، وتسابق رواد هذه المنصات للتعبير عن حبهم لأرض الخير والتسامح واحترام الإنسان، مؤكدين أن «الإمارات ليست مكاناً نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا».

ولم تقتصر الإشادة بالإمارات ومكانتها على مواطنيها والمقيمين فيها، بل شهدت تفاعلاً من شخصيات عالمية من مختلف الجنسيات، كما في تغريدة رجل الأعمال ومؤسس تطبيق «تيليغرام»، بافيل دوروف، عبر حسابه على «إكس»، التي أشاد فيها بمستوى الأمان في دبي، مؤكداً أنها تُعد إحصائياً أكثر أماناً من العديد من المدن الأوروبية، لافتاً أنه اضطر لمغادرة دبي إلى أوروبا قبل أسبوع من الهجمات، معرباً عن شوقه للعودة قريباً إلى دبي. وتفاعل رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك معه، قائلاً: «لا توجد دولة مثالية، لكن دبي والإمارات بشكل عام أكثر أماناً مقارنة بالعديد من مناطق أوروبا». وحصدت هذه التغريدة ما يقرب من أربعة ملايين مشاهدة.

استحقاق حضاري

وعلّق رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، على التغريدتين، قائلاً: «بينما تضطرب بوصلة العالم تحت وطأة المتغيرات، تقف الإمارات كطود شامخ من الطمأنينة، محولةً مفهوم الأمان من مجرد سكينة إلى استحقاق حضاري راسخ، فعندما تغدو الأوطان ملاذاً للعقول قبل الأجساد، تتلاشى الجغرافيا أمام سطوة الأمان وكفاءة الرؤية؛ هكذا تبرز الإمارات كبوصلة لليقين في عالم مضطرب. وبينما يغادر المبتكرون والمفكرون والمبدعون العواصم العالمية أوقات الأزمات، يجدون في الإمارات ما عجزت تلك العواصم عن تقديمه: استقراراً حقيقياً لا شعارات رنانة، وقواعد واضحة لا تتبدل بتبدل المزاج السياسي، ما جعلهم يتوقون للعودة إليها غير قادرين على الانتظار حتى في ظل اعتداءات غادرة بالصواريخ والطائرات المسيرة».

وأضاف: «تجسد هذه المحادثة بين قطبي التكنولوجيا في العالم، العبقري ماسك ودوروف مؤسس تيليغرام، تحولاً جذرياً وعميقاً في تعريف الاستقرار المعاصر؛ فلم يعد الأمان مجرد غياب للنزاعات، بل هو سيادة النظام وكفاءة النموذج الاجتماعي والقانوني في صون الطمأنينة الفردية.. القول بأن وجود دولة مثالية غاية بعيدة، يجد استثناءه في النموذج الإماراتي؛ حيث استطاعت الدولة أن تُرسي معايير عالمية جديدة، توازن فيها بإعجازٍ فريد بين صلابة الاستقرار وجموح الطموح، جاعلةً من الثقة المطلقة رأس مالها الأثمن.. الدولة التي تعلي سيادة القانون وتحكم قبضة العدالة بكفاءةٍ ناجزة، تخلق طمأنينةً وجودية تتجاوز في يقينها ضوضاء الصواريخ أو غدر الطائرات المسيرة، إذ يغدو أمان المجتمع الممنهج وقوة نموذجه الإداري أمنعَ حصنٍ وأشد تأثيراً من أي اعتداءاتٍ سافرة.. عندما يتحدث رواد التكنولوجيا في العالم عن الأمان وحسن الإدارة، فهم ينطلقون من حسابات دقيقة للمخاطر، لا من انطباعات عاطفية».

رسائل حب

وحرص عدد كبير من الشخصيات العامة والنجوم على توجيه رسائل حب ومساندة للإمارات، منهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على «إكس» تغريدات عدة أشاد فيها بالإمارات، وندد بما تتعرض له من هجوم. وقال في إحداها: «الذي حدث في الأيام الأخيرة في دولة الإمارات الحبيبة من جراء هذه الحرب التي هي ليست طرفاً فيها أكد على صدق الآية الكريمة (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم)، فلقد أظهر المعدن الأصيل لشعبها وقيادته وقدراتها العالية على صد العدوان وحماية شعبها وضيوفها».

من جانبها، نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، رسالة عبر حسابها على «إنستغرام»، دعت فيها الله أن يحفظ الخليج وقيادته وشعوبه بعينه التي لا تنام. إلى جانب دعاء للقوات المسلحة الإماراتية أن يحفظهم الله ويثبت أقدامهم. كما حرصت على إعادة نشر المقاطع التوعوية الصادرة عن الدولة عبر حسابها.

كذلك نشر الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه، عدداً من الصور ومقاطع الفيديو لقادة دولة الإمارات، وللقوات المسلحة الإماراتية، مجدداً العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائاً: «الأمر أمره إلى يوم المعاد.. بانّه الرايد لدولتنا يقود .

الأمن والأمان

وأكد الدكتور حبيب غلوم، في مقطع فيديو له عبر «إنستغرام»، أن الحياة في الإمارات تسير بوتيرة طبيعية، وقال: «حمداً لله على نعمة الإمارات والأمن والأمان. لكل من يسأل عنا.. نحن بخير، نمارس حياتنا الطبيعية بفضل الله وبفضل قياداتنا الرشيدة وبفضل قواتنا المسلحة ورجال الأمن البواسل».

وهو ما أكد عليه كذلك الإعلامي مصطفى الآغا في تغريدة له، قال فيها: «أتحدث عن دبي والإمارات لأنني أعيش فيها وأتحدث بما أراه وأمسه وأعايشه.. نحن بخير والبلاد آمنة، صحيح أنها تعرّضت لاعتداءات غاشمة، ولكننا لم نشعر بالخوف، لأن قيادة هذا البلد وقواته المسلحة لم تترك لنا حتى فرصة الشعور بالخوف.. من القلب شكراً».

جبال إنجازاتنا

وعبّر الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز عن فخره بثبات الوطن، وقال في تغريدة له: «جبال إنجازاتنا لا تهتز بصاروخ.. بل تزداد تلاحماً وقوة وعزماً وثقة كل ما اشتدت الرياح، لأن منارة الإمارات هي رؤية قائد».

ونشر صانع المحتوى الإماراتي إبراهيم بهزاد، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، العديد من مقاطع الفيديو والتعليقات التي عبّر فيها مقيمون في الإمارات عن حبهم ودعمهم لها وتمسكهم بالبقاء فيها، وتأكيدهم أن الهجمات لم تؤثر على استقرار الدولة، وأن الحياة تسير بصورة طبيعية. وقال في منشور له: «هنا الإمارات وطن التسامح والتعايش، وفي هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها تجلّت بوضوح رسالتها السامية التي لامست القلوب. فقد رأينا تكاتفاً صادقاً بين المواطنين والمقيمين، ومواقف مشرّفة عبّر فيها المقيمون بكل وضوح عن محبتهم للإمارات، وثقتهم الكبيرة بمستوى الأمان والاستقرار فيها. لهم منا كل الشكر والامتنان على هذه المشاعر النبيلة التي تعكس قوة مجتمعنا وتماسكه مهما كانت التحديات».

وشهدت منصات التواصل الكثير من رسائل الدعاء والتضامن مع دولة الإمارات ودول المنطقة، أطلقها العديد من الفنانين العرب، منهم تامر حسني، ولطيفة التونسية، وراغب علامة، ورامي جمال، وغيرهم.