«نقوة» متحف زايد الوطني.. 1000 منتج يحتفي بالثقافة الإماراتية

يقدم محل النقوة في متحف زايد الوطني تشكيلة مختارة بعناية، تضم نحو 1000 منتج يحتفي بالثقافة الإماراتية والحِرف والتصميم. يقع محل النقوة في الليوان بمتحف زايد الوطني، وفي اللهجة الإماراتية، تشير مفردة النقوة إلى التميز، فهي مشتقة من كلمة النقاوة التي تعني خلاصة كل ما هو طيب وأصيل، وهي صفة متجذرة في اللهجة الإماراتية، تعبر عن جانب مهم من ثقافة الشعب وتقاليد الضيافة والكرم.

وتتوافر مجموعة حصرية من المنتجات المصممة خصيصاً لرمضان والعيد، متوافرة من علامات إماراتية، ليكون محل النقوة وجهة مثالية لشراء الهدايا خلال هذا الموسم.

واختيرت كل قطعة بعناية لتعكس سردية المتحف وتراث دولة الإمارات، مع التركيز على العلامات التجارية الإماراتية، والحرفيين المحليين والتعاونات الحصرية. وتشمل المجموعة منتجات حصرية مصممة خصيصاً لمتحف زايد الوطني، تتنوع بين مستلزمات المنزل، والأزياء الجاهزة، والعطور، ومنتجات الأطفال. وتشمل التشكيلة المثالية لموسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ما يلي:

مصممات إماراتيات

تضم المجموعة تعاونات مع مصممين لتقديم أقمشة حصرية مستوحاة من سردية متحف زايد الوطني. وتشارك Stella Sabia Fabrics وDespina وNureLine، لتقديم أقمشة مصممة خصيصاً لمتحف زايد الوطني، مستوحاة من العمارة المعمارية للمتحف وحديقة المسار، وتقدم فيها أنماط حصرية تدمج بين التصميم المعاصر والملمس الطبيعي. وتشمل المجموعة المحدودة نقوشاً حصرية مستوحاة من الهوية الإماراتية على الأقمشة المخصصة للزي التقليدي، احتفاءً بأجواء الموسم. وتُعد هذه الأقمشة مثالية للمخاوير والتفصيلات الموسمية، بتصاميم راقية تعكس روح شهر رمضان واحتفالات العيد. وتتميّز الأقمشة المزخرفة والمطرزة ضمن هذا التعاون بكونها محدودة للغاية وحصرية لمتحف زايد الوطني.

عطور فاخرة

تضم منتجات من Ash Oud و Aliya Perfumes وتشمل عطور Aliya Perfumes روائح مسك الربيع Spring Musk والتوبروز Tuberose إلى جانب مخلطات عود بعبوة دحرجة راقية، فيما تقدّم Ash Oud زيت العود المركّز مخمّرية Mukhammariah إلى جانب مجموعة مختارة من العطور مثل Midnight وElegance مغلفة بتصاميم رمضانية خاصة للشهر الفضيل، لتكون هدايا مميزة تعكس أجواء الموسم.

ألعاب رمضانية للأطفال

صُممت الألعاب لتجمع بين التعلم واللعب، وتشمل أدوات وأنشطة تفاعلية مثل متتبع الصلاة، ومتتبع الصيام، وبطاقات الذاكرة «أهلاً رمضان»، وجرة النجوم - إصدار 30 يوماً. وتهدف هذه الألعاب إلى إشراك الأطفال في عادات وتقاليد شهر رمضان، وتعريفهم بثقافته وقصصه بأسلوب ممتع وتفاعلي.

أظرف العيدية​

اختيار مثالي لتقديم العيديات، إذ تتميز بتصاميم أنيقة مستوحاة من الثقافة الإماراتية، ما يضفي لمسة خاصة على تقليد تقديم العيدية للأحباب.

مجوهرات 94

مجموعة مجوهرات راقية بإصدار محدود، مستوحاة من خاتم على شكل قلب يعود للمغفور لها، الشيخة مريم بنت سلطان آل نهيان، شقيقة الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

شوكولاتة وعسل محلي

تشكيلة من الشوكولاتة المستوحاة من مقتنيات مختارة من مجموعة متحف زايد الوطني، من بينها لؤلؤة أبوظبي وطبق مزخرف بأغصان الرمان، إلى جانب عسل محلي مستخلص من رحيق نباتات مستوحاة من حديقة المسار. وتجسد هذه المنتجات عناصر من مجموعة مقتنيات المتحف في صورة هدايا موسمية متجذرة في المكان والتراث.

شموع

تضم المجموعة شموعاً برائحتين مختلفتين، يتوافر كل منهما بحجمين حصرياً لمتحف زايد الوطني، وتتميّز بنفحات دافئة من الياسمين والباتشولي والمسك، وتعد هدية مثالية للموسم.

مجموعة «الصحراء»

تضم قطع ضيافة خاصة مستوحاة من كثبان الصحراء وحركتها، صُممت لتناسب مجالس رمضان وضيافة العيد، وتعكس الطبيعة الصحراوية لدولة الإمارات بحرفية معاصرة. وتشمل المجموعة مستلزمات هدايا مثل البطاقات وورق التغليف، إلى جانب أطقم ضيافة تضم أوعية، وأطباق للحلويات والسلطات، وأكواباً وفناجين. كما تتضمن المجموعة شموعاً برائحة المتحف، ودفاتر، وقطعاً مخصصة للسفر مثل قوارير المياه وحقائب القماش.

سجادات صلاة

سجادات صلاة بتصميم حصري لمتحف زايد الوطني، مستلهمة من حديقة المسار مجسدة انسيابية مساراتها، وتنوع مشاهدها الطبيعية، وعناصر البيئة المحلية، لتعكس إحساس السكينة والارتباط بالأرض.