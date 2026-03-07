حي المطرية يجمع آلاف الصائمين بـ «أطول مائدة إفطار جماعية في مصر»

اجتمع آلاف السكان والزوار في حي المطرية الشهير في العاصمة المصرية القاهرة، لتناول وجبة الإفطار الجماعية. ويعد هذا الحدث من أبرز الفعاليات الرمضانية في المدينة، ويجذب اهتمام وسائل إعلام محلية ودولية.

يمتد الحدث على طول الشارع الرئيس للحي، حيث تمتد المائدة لمئات الأمتار، وتضم مجموعة واسعة من الأطعمة التقليدية، مثل التمر، الحساء، الأرز، اللحوم، المشروبات الرمضانية والحلويات المحلية. ويشارك في الإفطار سكان الحي من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال وكبار السن، فضلاً عن الزوار من الأحياء المجاورة، وأجانب يحرصون على تجربة الإفطار الجماعي في قلب القاهرة.

هذا التقليد السنوي، المعروف باسم «أطول مائدة إفطار جماعية في مصر»، بدأ قبل أكثر من 10 سنوات في حي المطرية، وسرعان ما أصبح حدثاً رمضانياً رئيساً يجمع بين الاحتفال الديني والمجتمع المحلي. ويهدف إلى تعزيز روح التضامن والتكافل بين السكان، من خلال توزيع وجبات مجانية على المحتاجين والفقراء، وتنظيم أنشطة دينية وثقافية مصاحبة، تشمل تلاوة القرآن الكريم، حلقات النقاش الديني، وإقامة صلاة الجماعة، ما يجعل الحدث تجربة روحية واجتماعية متكاملة.