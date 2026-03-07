اللوز.. منجم فوائد صحية وجمالية

يصف خبراء اللوز بأنه بمثابة كنز للصحة، لغناه بالدهون والفيتامينات، كما يعد زيت اللوز بمثابة مفتاح شباب وجمال البشرة، إذ يحارب التجاعيد من ناحية، ويرطّب البشرة ويمنحها ملمساً ناعماً من ناحية أخرى.

وأوردت مجلة «Instyle» المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت أن زيت اللوز يمتاز بتأثيره الطبيعي المُضاد للشيخوخة، ويعود ذلك أساساً إلى محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن؛ حيث يُعزّز فيتامين B تجديد الخلايا، ويُساعد على تجديد البشرة.

كما يحتوي على فيتامين E الواقي، ويُوفر قدراً من الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ما يساعد على منع شيخوخة البشرة المُبكرة.

وأضافت المجلة أن زيت اللوز يوفر أيضاً ترطيباً وافراً، بفضل احتوائه على أحماض دهنية غير مشبعة، إضافة إلى فيتامينات E وB، التي تُقوّي حاجز البشرة وتُحافظ على نعومتها.

ويُشكّل زيت اللوز طبقة واقية تحبس الرطوبة، وهو لطيف جداً على البشرة، حتى للبشرة الحساسة أو المُتهيّجة، ما يجعله مثالياً لليدين الخشنتين والمرفقين المتشققين ومناطق الوجه الجافة.

ولا تقتصر مزايا زيت اللوز على البشرة فحسب، بل يُضفي أيضاً لمعاناً على الشعر، ولهذا الغرض يمكن تدليك أطراف الشعر الجافة والمُتقصّفة ببضع قطرات من زيت زيت اللوز، كما أنه يعمل على تهدئة فروة الرأس الجافة والمُسبّبة للحكة.

وإضافة إلى ذلك، يعد زيت اللوز ممتازاً لإزالة مكياج العيون، مثل الماسكارا، بلطف وفعالية. ولهذا الغرض يتم وضع بضع قطرات على قطعة قطن قابلة للغسل، ثم مسح منطقة العينين المغلقة برفق.

ومن ناحية أخرى، يعد زيت اللوز حساساً للضوء والحرارة، لذا يُنصح بتخزينه في مكان بارد ومظلم للحفاظ على جودته.

وبعد فتح العبوة، يدوم زيت اللوز النقي من ثلاثة إلى ستة أشهر. وينبغي التخلص منه إذا انبعثت منه رائحة كريهة أو تغيّر لونه.

