5 إرشادات لصيام مرضى الضغط

يجمع الأطباء على أن مرضى الضغط المسيطر عليه، هم الفئة التي يمكنها الصيام في شهر رمضان المبارك، وأكد الاستشاري في أمراض القلب والطب التداخلي وكهرباء القلب في مركز كليمنصو الطبي بدبي، الدكتور خالد عواد، أن المرضى الذين يصومون في رمضان تتغير عاداتهم ونمط الحياة، بدءاً من الطعام أو حتى الحركة، وهذا كله يترك أثراً على الضغط. وأكد أهمية الالتزام بالعلاج الدوائي، وقدّم 5 إرشادات مهمة لمرضى الضغط لصيام شهر رمضان بشكل آمن صحياً.